Nicolás Maduro asume mandato de Venezuela en medio del aislamiento internacional

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, juró este jueves para un segundo período que lo mantendrá en el poder hasta el año 2025 en medio de acusaciones de ilegitimidad por la forma en que el líder chavista consiguió la reelección.

El mandatario tomó juramento ante el chavista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, acompañado por otros seis jefes de Estado que fueron los únicos en asistir a este acto señalado por opositores y buena parte de la comunidad internacional como el inicio de la “usurpación” de la Presidencia de Venezuela.

Entre los mandatarios que asistieron a la toma de posesión de Maduro está el también dictador nicaragüense Daniel Ortega quien viajó este miércoles a Venezuela para dicha actividad.

La Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará en Washington una sesión extraordinaria sobre la situación de Venezuela. Maduro asumió en medio de la peor crisis económica que haya sufrido en su historia moderna el país con las mayores reservas petroleras del mundo, y en momentos en que se afianzan gobiernos conservadores en Latinoamérica.

Seguidores de Maduro, con banderas de Venezuela, ovacionaban al mandatario en las afueras del TSJ, en el centro de Caracas, fuertemente resguardado por policías y militares. Otros sectores de la capital, como el este (feudo de los opositores) lucían desolados. Muchos negocios y escuelas suspendieron actividades.

Heredero político del fallecido líder socialista Hugo Chávez (1999-2013), Maduro gobierna con mano fuerte tras haber sacado del juego a sus adversarios, con el control institucional y el sostén de los militares, a quienes dio enorme poder.

El Gobierno estadounidense no reconocerá la “toma de posesión ilegítima de la dictadura” del dictador venezolano y mantendrá su presión sobre ese “régimen corrupto”, afirmó este jueves John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

“Estados Unidos no reconocerá la toma de posesión ilegítima de la dictadura de Maduro. Apoyaremos a la Asamblea Nacional democrática y pediremos democracia y libertad en Venezuela”, aseguró Bolton en un mensaje en su cuenta de Twitter, sobre la juramentación de Maduro en su nuevo mandato hasta 2025.

La Unión Europea (UE) y el Grupo de Lima -de 14 países-, desconocieron la reelección de Maduro en los comicios del pasado 20 de mayo, adelantados por la oficialista Asamblea Constituyente y boicoteados por la oposición, que los consideró un fraude.

