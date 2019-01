EN VIVO | Consejo Permanente de la OEA desconoce la reelección de Nicolás Maduro

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) realiza este jueves una sesión extraordinaria para abordar la crisis en Venezuela, cuando también se lleva a cabo la toma de posesión Nicolás Maduro, como presidente de Venezuela durante un período de seis años más.

El gobierno de Maduro corre el riesgo de ser desconocido por el organismo, algo que ya hicieron miembros del Grupo de Lima, a excepción de México. En los últimos días empresarios vinculados a Maduro fueron sancionados por los Estados Unidos y funcionarios impedidos a ingresar a los países del Grupo de Lima.

LA PRENSA le trae minuto a minuto el desarrollo de la sesión extraordinaria.

11:43 a.m. La embajadora de México habla para expresar la preocupación en la dinámica que ha tomado en Venezuela. Expresa la total disposición de México de contribuir por la vía diplomática a impulsar un diálogo que ayude a encontrar la salida pacífica de la crisis en Venezuela. Dice que la OEA debe contribuir en la búsqueda de vía de pacificación y establecer las condiciones para que todos los sectores en Venezuela encuentren la forma del diálogo. Llama a la Secretaría General y al Consejo Permanente a “no cesar” en las vías para encontrar la forma del diálogo en Venezuela. México se ofrece “como un puente” diplomático entre la comunidad internacional y el régimen de Maduro.

La embajadora dice que la abstención de México ante la resolución “no debe ser interpretado como un desinterés” y reitera que “no tendrá una postura pasiva ante la crisis en Venezuela”, pero apostará a la opción diplomática.

11:42 a.m. La delegación de Uruguay toma la palabra en la sesión del Consejo Permanente para reiterar su llamado al diálogo.

11:41 a.m. Luis Alvarado, embajador de Nicaragua en la OEA interviene para volver a criticar que se intervenga en los asuntos de Venezuela, y reitera su apoyo a Maduro.

11:27 a.m. Interviene el embajador de Chile. “Tristemente hoy se prolonga en el poder, fruto de una elección ilegítima, un gobierno que ha abandonado el Estado de derecho”…”se avecina la profundización de una dictadura, el quiebre total de la economía y del pueblo venezolano”, denuncia el diplomático. Chile pide la aplicación plena del artículo 21 de la Carta Democrática para la suspensión plena de Venezuela de la OEA.

11:19 a.m. San Vicente y las Granadinas dice que no apoya la resolución de la OEA porque “no es constructiva”, y critica la acción de la mayoría del Consejo Permanente por su injerencia en los estados miembros. “En este caso San Vicente y las Granadinas no ve que Venezuela esté violando el principio democrático”, dice el delegado.

11: 15 a.m. Guyana interviene. Dice que firmó la declaración del Grupo de Lima contra Venezuela. La relación ha sido “cautelosa”, pero se ha apoyado las gestiones diplomáticas para que se resuelva la crisis en el país chavista. El representante reafirma su apoyo a la Carta de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana. “Hay serias preocupaciones” de que la crisis venezolana por los efectos en el resto de países. Guyana dice que si el éxodo su país no podrá asumirla.

11:13 a.m. Costa Rica se suma a las críticas contra la dictadura de Maduro y “no lo reconocen” en su reelección. Costa Rica al igual que Colombia demandan a Maduro ceder el poder al Asamblea Nacional y convocar a elecciones.

11: 07 a.m. El embajador de Colombia reclama que uno de los principios de la Carta Democrática es “la no indiferencia” de los estados del hemisferio ante la ruptura del orden institucional en uno de sus países miembros de la OEA.

“Los hechos que suceden en Venezuela nos demuestran que los derechos día a día son destrozados por el régimen de Nicolás Maduro”, dice el representante colombiano.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se pronuncia en Twitter ante la decisión del Consejo Permanente. “Saludamos el compromiso de los países de las Américas desconociendo al ilegítimo régimen de Nicolás Maduro . El pueblo de Venezuela no está solo, seguimos trabajando por la recuperar la democracia, los derechos y libertades de todos”, dijo Almagro.

11:03: a.m. Canadá también desconoce la reeleción de Maduro y lo insta a ceder el poder inmediatamente a la Asamblea Nacional y que se celebren elecciones transparente para que el pueblo venezolano elija libremente a su gobierno democrático. Canadá no reconoce la autoridad de la Asamblea Constituyente. “El costo humano en Venezuela ya ha sido demasiada alta”, dice

11:00 a.m. Paraguay toma la palabra. La representante denuncia que “la crisis humanitaria y migratoria que afecta al pueblo venezolano es desgarradora”. Paraguay está del lado de la ciudadanía que sufre por el régimen de Maduro, dice.

“No reconocemos la legitimidad del mandato que asume el régimen de Nicolás Maduro”, expresa la delegada de Paraguay quien llama a que se hagan elecciones democráticas transparente.