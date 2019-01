Renuncia Rafael Solís como magistrado de la Corte Suprema de Justicia

Rafael Solís, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), renunció este jueves a ese cargo “y todos los cargos políticos, incluida la militancia en el (Frente Sandinista de Liberación Nacional) FSLN”, partido gobernante en Nicaragua. La renuncia, expuso Solís, “es independiente” de la decisión que tome la Asamblea Nacional de aceptarla o no.

La información fue confirmada por él mismo al Diario LA PRENSA, a través de sus números telefónicos. El exmagistrado sandinista pide su renuncia irrevocable a través de una carta dirigida a la pareja presidencial, Daniel Ortega, Rosario Murillo, y al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.

La carta tiene fecha del 8 de enero de este año y en esta explica que durante los últimos nueve meses de la crisis que vive el país desde el 18 de abril, estaba esperando una salida por medio de un diálogo nacional.

“En tres diferentes ocasiones a lo largo de estos nueve meses pensé en enviarles la misma (carta), pero siempre tuve la duda que a través del Diálogo Nacional de la naturaleza que fuera y aún con más actores y mediadores, el Gobierno presidido por ustedes pudiera corregir los graves errores cometidos a lo largo de este período. Sin Embargo, finalizó el año 2018 y nada de eso ocurrió; más bien todo lo contrario: el gobierno fue endureciendo sus posiciones hasta llevarnos a un aislamiento internacional casi total y no veo sinceramente la más mínima posibilidad que ahora en el 2019 se retome un verdadero y nuevo diálogo nacional que logre la paz, la justicia y la reconciliación en nuestro país”, manifiesta el exmagistrado.

La misiva también es una denuncia de la represión del régimen contra las protestas civiles que desde el 19 de abril dejó más de 300 muertos, según organismos de defensa de derechos humanos.

“Siempre creí que la sensatez y la cordura se podía imponer en ustedes y proceder a una negociación política que permitiera el adelanto de las elecciones y algunos de los otros puntos planteados por la oposición pero la realidad ha demostrado todo lo contrario y verdaderamente un Estado de Terror con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales o aun de la Policía misma con armas de guerra, han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete, con las consecuencias inevitables de la instalación y la consolidación al menos de una dictadura con carácteres de monarquía absoluta de dos reyes que ha hecho desaparecer todos los Poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial al que yo pertenezco reducido a su más mínima expresión”, expresa el magistrado en otra parte de la misiva.

La renuncia y denuncia de Solís es especialmente significativa, porque se trata de uno de los funcionarios sandinistas considerados un operador político de Ortega en el poder judicial.

Solís denuncia la “guerra contra los medios de comunicación”, el “colapso” de la economía y la posibilidad de una “nueva guerra civil en el país”.

“Yo no deseo una guerra civil para Nicaragua pero me queda claro que ustedes van por ese camino y ante un Ejército que por alguna razón no ha desarmado a los grupos armados, también es lógico esperar que los grupos de oposición van a buscar como armarse y el país va a retroceder cuarenta años, y volver, si es que no estamos ya, a esos ciclos de violencia tan característicos a lo largo de nuestra historia”, expresa.

Advierte además que Nicaragua será expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA). “OEA va a terminar expulsando a Nicaragua tarde o temprano consiguiendo (Luis) Almagro los 24 votos y los Estados Unidos van a continuar con su política de aplicar sanciones al país hasta ahogarlo económicamente y mientras tanto, la vía armada cobrará fuerza, ustedes se van a aferrar al poder y de ahí no van a salir, si no es por la fuerza, pero todo mundo está claro que es muy difícil llegar a las elecciones del 2021”, agrega.