Los motivos de la renuncia de Rafael Solís como magistrado de la Corte Suprema de Justicia

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, renunció a su cargo a través de una carta, con fecha del 8 de enero de 2019, en la que expone los abusos cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los nicaragüenses que se manifestaron desde el 18 abril y contra los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

Solís expone en la misiva, dirigida a Ortega, Murillo y al diputado orteguista Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, que el régimen ha endurecido “sus posiciones” hasta provocar “un aislamiento internacional casi total” y no mira como opción “un verdadero y nuevo diálogo nacional que logre la paz, la justicia y la reconciliación en nuestro país”.

Lea además: Rafael Solís, el operador político de Ortega en el poder judicial

Estos son algunos de los motivos que expone Solís en la misiva:

Un Estado de terror

El exmagistrado refiere la represión y el asedio de las fuerzas policiales y paramilitares a los manifestantes, utilizando armas de guerra que “han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete”. Asegura que en el país se está consolidando una dictadura que “ha hecho desaparecer todos los poderes del Estado”.

Ataque a la Iglesia Católica

Expone los ataques del régimen contra los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, quienes fungieron como mediadores en el Diálogo Nacional y que han sufrido una campaña de desprestigio por parte del orteguismo que ha llegado incluso a las agresiones físicas. “Ustedes endurecieron su posición frente a la Iglesia Católica de una manera, en un principio infantil, y ya posteriormente con mucho odio y rechazo a que volvieran a ser mediadores y los tildaron de apoyar a la oposición”, dice Solís en su carta.

Lea también: Sacerdote Mario Guevara en la Unidad de Cuidados Intensivos luego de ser atacado con ácido sulfúrico

Fin a las manifestaciones

Solís asegura que el régimen dio fin, con violencia, a las manifestaciones que se realizaban en todo el país. “Decidieron acabar con las protestas populares, los jóvenes y los tranques a sangre y fuego en un uso desproporcionado de la fuerza”. Además critica que el régimen haya armado a jóvenes y sandinistas retirados para operar en conjunto con la Policía.

Juicios políticos

Sobre los manifestantes enjuiciados, Solís dice que “son acusaciones absurdas sobre delitos que nunca cometieron, sustituyendo ustedes en sus decisiones a todo un poder judicial en su conjunto, incluyendo a nuestros propios jueces”.

Guerra contra los medios de comunicación

El ahora exmagistrado condena la campaña de asedio contra los medios de comunicación independientes y periodistas que están detenidos o que tuvieron que exiliarse. “Los pocos que quedan en Nicaragua poco a poco van a ser reprimidos y tendrán que irse al exilio a terminarán en la cárcel”.

También: ¿Es Daniel Ortega peor que Anastasio Somoza?

Una dictadura que ya se vivió

Solís además hace mención a la lucha contra la dictadura de los Somoza, en la que él mismo participó y afirma que “yo ya viví esto hace tanto años en que luché contra una dictadura y jamás creí que se iba a volver a repetir la historia por culpa de quienes también lucharon en contra de esa misma dictadura”. El exmagistrado agrega que no desea participar “por conciencia y principio al lado de un gobierno que ya no tiene la razón ni el derecho, ni el respaldo mayoritario del pueblo y que se apoya únicamente en el uso de la fuerza para mantenerse en el poder”.

No fue golpe de Estado

Al final de la carta y luego de haber expuesto todos sus motivos, Solís dice que su renuncia no fue por cobardía o por traición; y deja claro que en Nicaragua no hubo intento de golpe de estado, ya que “si se hubiese tratado de un golpe de estado fallido o una agresión externa en estos meses del 2018 y no se hubiera matado tanta gente yo estaría con ustedes y continuaría en la Corte y en el Frente”.

“Ustedes se empeñan en continuar haciendo mal las cosas hasta llevar al país a una guerra civil de la cual yo no quiero ser partícipe, mucho menos al lado de ustedes”, enfatiza Solís.