Madre del preso político Chester Membreño murió sin ver a su hijo libre

Seis coronas de flores amarillas lucían imponentes en la tarima de un templo bautista, abajo, encima del féretro un ramo de rosas rojas destacaba en medio del luto, adentro yacía doña Aura Cela Palacios García, quien se convirtió en la cuarta madre de reo político que no tuvo la oportunidad de ver en sus últimos momentos de vida el rostro de su hijo, Chester Membreño, capturado en julio de 2018.

Doña Aura Cela recién había cumplido 68 años, el pasado 5 de diciembre.

La mamá de Chester tenía quebrantada su salud, sufría de un aneurisma en la arteria aorta (ensanchamiento o dilatación de la arteria), por lo que la operarían a finales de enero, pero la arteria se reventó, provocándole vómito de sangre, relató su esposo, Iván Membreño.

Practicar la operación implicaba que la señora de 68 años estuviera en reposo completo, por ello, la última vez que vio a Chester fue hace unos dos meses.

No fue a la visita extraordinaria programada para los reos el 24 o 31 de diciembre por motivos de salud, contó su esposo, con quien compartió 48 años de vida y procreó dos hijos.

Don Iván sí visitó a Chester el 24 de diciembre, lo vio y aseguró que estaba con buen estado anímico y físico. Su padre explicó que él no hizo la gestión para solicitar el permiso para que el Sistema Penitenciario Nacional permitiera a Chester asistir al sepelio de su mamá. Esto se debió a que él no podía dejar sola a su esposa fallecida, indicó.

No precisó si otros familiares realizaron gestiones para que el reo político diera el último adiós a su madre.

“Yo no puedo asegurar porque no hice ninguna gestión, y ni sé si la hicieron otros. Yo no la hice”, expresó su papá.

Don Iván también dijo que la situación de prisión de su hijo, Chester, sumó al estado de salud de su esposa, entre otras situaciones. Ella estaba jubilada hace más de diez años por un problema neurológico. Se había desempeñado como docente de primaria en un colegio de la ciudad de Masaya, de donde era originaria.

Doña Aura Cela falleció cerca de las 10:00 p.m. del miércoles y fue enterrada este jueves en el cementerio de San Carlos, en Masaya, después de la realización de un culto evangélico bautista.

Don Iván cuenta que su esposa era una magnífica profesora, muy disciplinada. A su vela llegaron varios de los alumnos que formó en las aulas de clases.

Otras madres que murieron como ella

De noviembre a la fecha, han fallecido cuatro madres de presos políticos, la última, la mamá de Chester. En los tres casos anteriores, los familiares han realizado gestiones para que las autoridades permitan a los reos políticos asistir a los sepelios, pero estas no han dado respuesta.

Por ejemplo, Martha Lorena Rocha, de 51 años, fue sepultada en el cementerio de la comunidad El Cacao, Ciudad Darío, Matagalpa. Ella murió de un derrame cerebral.

A su entierro no pudo asistir su hijo, el preso político Misael de Jesús Escorcia, acusado de terrorismo y otros delitos.

El segundo caso fue el de Carmela Arteta, de 94 años. Ella era la madre del exmilitar Alfonso Morazán Castillo, quien tampoco logró asistir al funeral.

El tercer caso fue el de Martha Isolina Bucardo, de 67 años, falleció de un infarto. Su hijo Francisco Pérez Bucardo y su nieto Bryan Pérez Ampié estaban siendo acusados de delito de tráfico ilícito de vehículos.

Ninguno de los dos logró ver a su madre y abuela por última vez.

Wilfredo Suazo, padre del también preso político Yubrank Suazo, estuvo presente en la vela de la mamá de Chester.

Ambos estudiaron juntos desde primer hasta cuarto grado de primaria en Masaya. Ellos eran grandes amigos, y en los últimos meses, también compartieron la tragedia de tener a sus hijos como reos políticos.

Suazo refirió que la situación de un preso político que no puede asistir en los últimos momentos a su mamá o papá debe ser muy difícil. “Yo de todo corazón espero que el Señor le dé fuerza a Chester, para que pueda resistir”, confió.

De abogado a preso político del régimen

El preso político Chester Membreño Palacios fue declarado culpable de terrorismo, robo agravado, entorpecimiento al servicio público y lesiones psicológicas el pasado 13 de diciembre en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, ante la juez orteguista Adela Cardoza. En el debate de la pena, la Fiscalía pidió penas máximas por cada delito, más cien días multa, por el delito de entorpecimiento al servicio público, lo que suman treinta años de cárcel.

Según la acusación, Membreño era líder de una “agrupación criminal” en Masaya, porque estuvo en los tranques durante abril y mayo, los meses más duros de represión contra el pueblo de parte del régimen de Daniel Ortega.

Supuestamente en el tranque usaban armas típicas y artesanales para cometer robos. En este juzgado se acumuló un expediente que estaba radicado en el Juzgado Décimo Distrito Penal de Juicio de Managua por los mismos delitos.