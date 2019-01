EN VIVO | Inicia en la OEA la sesión extraordinaria sobre la crisis en Nicaragua

Los países miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) abordan este viernes la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua desde el mes de abril y que ha dejado entre 300 y 500 muertos, de acuerdo a los organismos de derechos humanos. La reunión fue convocada por el organismo tras la solicitud, con carácter de emergencia, del secretario general de la OEA, Luis Almagro, el pasado 29 de diciembre.

La sesión ocurre un día después de que el organismo abordara la situación en Venezuela y desconociera el nuevo mandato de Nicolás Maduro por un período de seis años.

LA PRENSA le trae minuto a minuto el desarrollo de la sesión extraordinaria.

9:58 a.m. Interviene el canciller de Nicaragua, Denis Moncada. Vuelve a rechazar la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática a Nicaragua. Dice que eso es un apoyo a los grupos golpistas que acechan al gobierno de Daniel Ortega. Repite que el secretario general de la OEA actúa de manera ilegal, distorsiona la realidad nicaragüenses. Llamó a Almagro, secretario general de la OEA, un “agente al servicio de los Estados Unidos” y “un agente golpista”. Explicó que cuando habla de golpismo se refiere a los grupos que se dedican a boicotear los gobiernos democráticos. moncada recordó la muerte de los 22 policías en medio de la represión. Dijo que querer adelantar las elecciones es un intento de golpe de Estado, de parte de un grupo minoritario. Moncada manifestó que Almagro está detrás del golpe de Estado, argumentando una violación al orden constitucional. Dijo que el secretario de la OEA está actuando bajo la influencia de Estados Unidos, alentando golpe de Estado, crisis y desestabilización en los países.

9:50 a.m. El secretario general retoma la palabra para seguir mencionando los hechos que evidencian la falta de respeto del gobierno de Nicaragua al Estado de Derechos. Almagro relató los testimonios de opositores políticos que viven bajo asedio, persecusión y amenazas. El secretario general dejó ver que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral (CSE) son controlados por el partido de gobierno. “Queda claro que no existe separación de poderes, queda claro que no existe independencia del poder electoral”, dijo Almagro. Agregó que si solicitan la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática, es porque creen que existe una situación grave de violación en el país y quieren hacer uso de los mecanismos que existen en la misma.

9:36 a.m. Paulo Abrao lee el informe que afirma que hubo un uso de la fuerza desproporcionada y letal contra las protestas civiles y que en Nicaragua ha sido impuesto un Estado policial. Afirma que todos estos hechos, violatorios a los derechos humanos, han sido documentados por los organismos creados por la CIDH. También señaló el ataque a los medios de comunicación independiente, a los periodistas críticos y mencionó la expulsión de funcionarios internacionales de derechos humanos. La CIDH pide a los países miembros que consideren el asilo y la no devolución de los ciudadanos que han salido de Nicaragua, huyendo del régimen.

9:33 a.m. El Secretario General de la OEA explicó que le está cediendo su tiempo en la intervención a Paulo Abrao, porque tiene argumentos y conclusiones apoyados en una investigación sobre la crisis de Nicaragua, que apoya la aplicación de la Carta Democrática a este país, por las violaciones a los derechos humanos.

9:30 a.m. Interviene Nicaragua para protestar porque el secretario general pasó la palabra a Paulo Abrao.

9:23 a.m. Secretario general de la OEA, Luis Almagro, interviene. Explica las razones de la aplicación de la Carta Democrática. Manifestó que “es difícil creer que un Estado venga a auto denunciarse por un golpe de Estado”, por eso en la Carta Democrática se estableció que otro Estado miembro pueda denunciar. Almagro mencionó los pasos establecidos para la suspensión de un Estado miembro por imcumplir los compromisos democráticos adquiridos por un Estado miembro. Almagro afirmó que la crisis de Nicaragua amerita la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática, por la represión a los civiles que es violatoria a los Derechos Humanos. Almagro cedió su tiempo al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humaos (CIDH), Paulo Abrao, para que lea el informe que prueba las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.

9:22 a.m. Representación de Venezuela comparte la posición Nicaragua y rechaza la sesión para abordar la situación de Nicaragua.

9:10 a.m. Canciller de Nicaragua, Denis Moncada rechaza la intención de aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, por considerar esto una “intervención extranjera”, una “maniobra desestabilizadora” y acusó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de querer destruir esta organización, entre otras descalificaciones contra este funcionarios. “Es improcedente, ilegal y absurda la acción del secretario general, Luis Almagro”.

9:00 a.m. Inicia la sesión extraordinaria.

