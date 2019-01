Exmagistrado advierte más renuncias de funcionarios en Nicaragua

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, dijo este viernes que podrían haber más renuncias de funcionarios en el Estado en el futuro.

Solís concedió una entrevista a Radio Francia Internacional (RFI), en la que ratificó su denuncia contra la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“A corto plazo no, pero siento que es una posibilidad real”, dijo Solís sobre la posibilidad que se dé una guerra civil.

“Se han ido cerrando todos los caminos para una solución. No hay libertad de expresión, no hay libertad de hacer manifestaciones, no hay libertad de organizar partidos políticos, no hay libertades públicas en general, hay una gran cantidad de presos (políticos). No hay un ambiente propicio para solucionar la situación por la vía pacífica”, agregó Solís a RFI.

Otras renuncias

Horas antes de la entrevista de Solís, y mientras el Estado de Nicaragua seguía sin comentar su renuncia, se conoció la renuncia del superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Víctor Urcuyo, lo que fue confirmado por distintas fuentes.

Incluso, la dimisión de Urcuyo fue informada este viernes por Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), durante su intervención en la sesión especial donde se activó la aplicación de la Carta Democrática al régimen de Nicaragua.

Urcuyo calla

LA PRENSA desde horas tempranas contactó a Urcuyo a través de su número celular y, tras responder una de las llamadas y exponerle la consulta sobre su renuncia, cortó la comunicación de manera abrupta y dejó en visto los mensajes en que se le preguntaba sobre su salida de la institución, enviados a su WhatsApp.

Extraoficialmente se conoció que Urcuyo está pendiente de que la Asamblea Nacional dé trámite a su renuncia para dejar inmediatamente la Siboif.

Urcuyo ejerce como superintendente de bancos desde 2004 y deja el cargo en momento que el Sistema Financiero Nacional afronta una de las peores crisis. Ahora por la inestabilidad política que lleva casi nueve meses, causada precisamente por la represión del régimen.

Del sistema financiero han salido más de 1,300 millones de dólares de los depósitos y además el crédito se encuentra semiparalizado.

Asimismo, el sistema ha entrado en un proceso de ajuste para evitar ser afectado por la aplicación de sanciones por parte de Estados Unidos contra el régimen de Ortega y Rosario Murillo, que se niega a dejar el poder tras perpetrar la peor masacre de la historia.

Según organismos de derechos humanos, la represión del Estado causó la muerte de 325 a 535 nicaragüenses.

De acuerdo con fuentes del poder legislativo, Urcuyo habría enviado su renuncia a seguir presidiendo la Siboif el 4 de enero a la Asamblea, sin embargo la información trascendió hasta el 10 de enero, el mismo día que se conoció también la del magistrado Rafael Solís.

Reacciones en Asamblea

Sin embargo, los orteguistas en la junta directiva de la Asamblea no oficializaron las renuncias de Urcuyo y Solís.

“No conocimos nada porque no ha venido nada de eso”, respondió la vicepresidenta de la directiva, la orteguista Gladys Báez, cuando se le consultó.

El diario La Nación de Costa Rica informó también que el exmagistrado Solís ingresó a ese país el 7 de enero y que no había registros de que había salido, según la Dirección de Migración costarricense.

El analista político Carlos Tünnermann y la exguerrillera Dora María Téllez comparten la opinión de que no es coincidencia que Solís y Urcuyo hayan renunciado con diferencia de días, sino que evidencia un temor entre los altos funcionarios de que seguir al lado del régimen los expone a ser sancionados por la Nica Act de los Estados Unidos.

Igualmente, Tünnermann y Téllez creen que debe haber un temor en los funcionarios a ser acusados de cómplices de los crímenes perpetrados contra el pueblo en los juicios que se promuevan en tribunales internacionales.

“Estas renuncias, sobre todo la de Rafael Solís, son un duro golpe para la pareja presidencial porque se trata del operador político de Ortega en el poder judicial y sus afirmaciones tienen mucha trascendencia, porque es alguien que desnuda lo que sucede a lo interno del Gobierno”, dijo Tünnermann.

Hay inconformidades

Para Tünnermann esas renuncias “nos dejan saber que hay una serie de altos funcionarios, incluso del círculo de poder de Ortega, que no están conformes con su decisión de no buscar una salida por la vía del diálogo, sino que cada día intensifica la represión con secuestros, censura y que terminará por arruinar a todo el país”.

El también miembro de la Alianza Cívica, Tünnermann, ve “posible” que en los próximos días o semanas más funcionarios renuncien a seguir al lado del régimen, tal como advirtió anoche Solís.

Según el educador, esto sería por temor a aparecer en la lista de sancionados por Estados Unidos, “aunque veo difícil que se produzca un desgrane masivo porque deben temer a la reacción violenta que pueda venir del Gobierno”.

Debería hacer reaccionar

Para la exguerrillera y disidente del FSLN Dora María Téllez, la renuncia de Rafael Solís como magistrado de la CSJ muestra con claridad que el régimen Ortega-Murillo está “en pleno proceso de desarticulación interna”. “Yo espero que la carta de Solís toque la conciencia de muchos funcionarios y que eso los estimule a tomar acciones. En particular en el Sistema Judicial, a impedir que continúe el secuestro en que los tiene Ortega”, dijo.

Ramos dice estar “bien”

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, dijo a LA PRENSA vía telefónica que se encuentra “bien” y que está en Nicaragua y luego cortó la llamada cuando se le consultó sobre la renuncia de su colega Rafael Solís. Pese a presidir el máximo tribunal de justicia, Ramos abiertamente ha defendido en el pasado la versión del régimen de que la protesta iniciada en abril fue un intento de golpe de Estado contra Daniel Ortega, y afirmó que los ciudadanos apresados “no son presos políticos”.