¿Le tiene miedo a la sangre? Esta podría ser la razón según los expertos

¿Por qué presenciar sangre provoca el desmayo a algunas personas? La respuesta más sencilla es porque ven la sangre como una amenaza, afirma en una publicación Grandes Medios.

Según indica el psicólogo Christopher France, de la Universidad de Ohio, a este fenómeno se le denomina hemofobia, que es la fobia a la sangre y las inyecciones. Las personas que sufren de este trastorno de miedo suelen evitar la asistencia médica debido a la ansiedad que generan cuando se encuentran en establecimientos de asistencia sanitaria.

En un reportaje del portal Popular Science, France señala que al observar la caída a gotas de la sangre, a estas personas se les disminuye su frecuencia cardíaca y presión arterial. El psicólogo explica que esto merma el flujo de sangre oxigenada hacia el cerebro, lo que les ocasiona el desmayo. El episodio de desmayo hace que retorne el flujo normal de sangre al cerebro.

No obstante, no hay claridad sobre por qué algunas personas sufren desmayos y otras no.

