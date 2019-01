Seguro social se asfixia por falta de acuerdo en Nicaragua

Para rescatar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) del abismo económico que amenaza con colapsar al sistema de Seguridad Social este 2019, urge que se recupere la confianza para impulsar las reformas necesarias y para ello es indispensable un acuerdo político, que le dé fin a la crisis sociopolítica que enfrenta el país, desde el pasado 18 de abril del 2018, advierten especialistas.

José Dolores Gómez, especialista en temas de Seguridad Social, señala que para rescatar al INSS se deben tomar medidas heroicas, las cuales afectarán a todos, pero antes de eso debe haber un cambio en el país, de lo contrario ninguna medida servirá para salvar el seguro.

Medidas heroicas

“Se tiene que tomar medidas heroicas, sino se toman es como ir cargando un muerto que se va ir descomponiendo a medida que pasa el tiempo y nos vamos a seguir engañando… antes de eso el seguro debe inspirar confianza sino hay confianza no sirve de nada, porque solo cuando haya confianza es que la población podría asimilar esas medida heroica, porque sino toda reforma la van a rechazar como sucedió en abril, entonces debe haber un acuerdo político”, dijo Gómez.

En abril del 2018, uno de los detonantes de las protestas ciudadanas fue precisamente una reforma inconsultada a la seguridad social, lo que obligó al régimen a derogarla.

Cierre desastroso

El INSS cerró el 2018 con un hueco financiero de 5,674.7 millones de córdobas y este año se espera alcance los 8,771.8 millones de córdobas, siendo los años de déficits financieros más desastrosos de las últimas décadas.

El Presupuesto 2019 señala que la crisis del Seguro Social se agudizará más, porque este año se perderán más cotizantes.

Seguro se fundamenta en la economía

Donald Soza, exfuncionario del INSS y asesor independiente en seguridad social, expresó que el seguro social se fundamenta en la economía y mientras ésta siga en descenso el sistema de seguridad se deteriorará más rápido.

“Las perspectivas no son nada alentadoras para este año, porque hasta el momento no se ve una solución al conflicto político. Sin embargo el Seguro necesita los ajustes necesarios para que sea sostenible, pero todo depende del arreglo político, en tanto no hay eso no va funcionar, es así de claro”, dijo Soza.

Lea: El INSS ha perdido a 167,219 cotizantes en once meses consecutivos

Cambios necesarios

José Dolores Gómez, especialista en temas de Seguridad Social, dijo que hay tres cambios que se tienen que hacer para salvar al seguro. Lo primero es de carácter legal, segundo que la estructura administrativa sea independiente y no partidaria y que haya una vigilancia de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif).

“Primero es necesario una nueva ley que englobe los acuerdos dispersos y que le entre a los puntos de fondo, uno de ello es la necesidad de restaurar el fondo de capitalización o de reserva técnica, el otro aspecto es la estructura administrativa no partidaria porque eso ha quebrado al INSS, todos los sabemos”, sostuvo Gómez.

En cuidados intensivos

El presupuesto 2019 contempla que 157,970 asegurados habrán abandonado la base de cotizantes del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) entre 2018 y 2019, de estos 92,944 habrán salido en el 2018 y 65,026 en 2019. Asimismo se contempla este año que el gasto corriente siga creciendo como consecuencia del incremento de pensionados y otros gastos. Para este año, se proyecta que la masa salarial se mantenga en 104.32 millones de córdobas.