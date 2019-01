Resistiendo el asedio

A partir de su edición de este lunes 14 de enero de 2019 — la número 28724 que se publica desde su fundación el 2 de marzo de 1926—, LA PRENSA se ha reducido de 16 a 12 páginas. Esta es una indeseable consecuencia del secuestro por parte de la Dirección General de Aduanas de la dictadura, del papel y otros insumos indispensables para la publicación del periódico.

Según se informó a los lectores en una nota de portada publicada ayer, suscrita por el editor: “La reducción del paginaje es un esfuerzo por alargar la vida de LA PRENSA, y de esta forma seguirle llevando la información necesaria para que usted esté informado sobre los acontecimientos que ocurren en el país, y que son tan importantes para su vida diaria”.

También el diario Hoy, otra publicación de la empresa Editorial La Prensa SA, por la misma razón se ha visto obligado a tomar la decisión de reducir la cantidad de sus páginas.

Desde que comenzó esta crisis por la falta de papel y demás materias primas que están arbitrariamente retenidas por la dirección orteguista de Aduanas, LA PRENSA y Hoy han venido publicando en la parte superior de su portada una viñeta en la cual se declara que la libertad de expresión está bajo asedio, en alusión a la abusiva actitud de la dictadura por medio de su dirección de Aduanas.

De manera que nuestros lectores y el público en general están claros del porqué de la reducción de la cantidad de páginas del periódico, pero no de su calidad, la cual más bien estamos esforzándonos por elevarla. Y no solo para compensar la disminución cuantitativa sino porque es nuestra misión mantener el más alto estándar de calidad.

Como ya lo hemos dicho en otra ocasión, esta no es la primera vez que la dictadura del Frente Sandinista trata de matar a LA PRENSA impidiéndole la obtención de las materias primas.

En los años ochenta la dictadura de los comandantes sandinistas intentó matar a LA PRENSA de esa manera, sin lograrlo, y la dictadura orteguista de ahora lo está intentando de nuevo. El ingeniero Jaime Chamorro Cardenal, presidente de la Junta Directiva y director de LA PRENSA, en su libro Frente a dos dictaduras publicado en 1987 en Costa Rica por la Editorial Libro Libre (pues la censura no permitía publicarlo en Nicaragua) describe las agresiones de la dictadura sandinista de los años ochenta contra LA PRENSA, entre otras la de negarle las divisas para poder comprar en el extranjero el papel y demás recursos indispensables para imprimir el periódico.

Sin embargo, LA PRENSA venció aquella adversidad y estamos seguros de que vencerá también la de ahora.

“Los sandinistas pueden destruir radioemisoras, pueden cerrar periódicos… —escribió el ingeniero Chamorro Cardenal al final de su libro mencionado— pero nunca podrán silenciar al pueblo de Nicaragua. Al fin y al cabo —asegura don Jaime— el tiempo está contra ellos y ni siquiera los sandinistas pueden censurar, encarcelar, exiliar o matar el tiempo”.