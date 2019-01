Orteguismo allana despacho del exmagistrado Rafael Solís y despide a su personal de confianza

La incertidumbre laboral crece entre los trabajadores del poder judicial, después que el reciente fin de semana policías y guardas de seguridad irrumpieran en el despacho del magistrado Rafael Solís Cerda, luego que este hiciera pública la renuncia a su cargo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de su militancia en el partido Frente Sandinista, el pasado 10 de enero, según trabajadores de ese poder del Estado que pidieron el anonimato.

La requisa del despacho del magistrado Solís habría sido el sábado 12 de enero, realizada por policías encargados de la custodia de ese edificio y guardas de seguridad de la institución, sin orden judicial de allanamiento.

Sin embargo, Roberto Larios, vocero de la CSJ, dijo la noche de este martes a LA PRENSA que esa información es falsa. “Todo es falso. Aquí (en la Corte) todo mundo está trabajando normal y no ha habido allanamiento ni despidos”, dijo.

El temor del desempleo crece entre los empleados de esa institución judicial, porque también comentan que habrá recortes en el Instituto de Altos Estudios Judiciales, al cual ya habían elevado a universidad para capacitar a jueces, abogados y fiscales.

Además, una vez que el régimen dio por cierta la renuncia de Solís, desató una campaña sucia contra este en las redes sociales, porque lo señalan de traidor y le preguntan por cuánto vendió su militancia a Estados Unidos.

Asimismo, están destapando supuestos casos de corrupción donde señalan a familiares de este, según publicaciones en cuentas de redes sociales ligadas a simpatizantes sandinistas.

Fuentes internas sostienen que ingresaron al despacho del magistrado y de dos de sus asesores. “Andaban en busca de información de expedientes judiciales que el doctor tenía a cargo”, dijo una fuente.

Este lunes 14 de enero el temor creció, sobre todo en el personal que gozaba de la protección del magistrado, porque están siendo presionados y amenazados de despido “por lealtad a un traidor”.

“La doctora Alba Luz Ramos (magistrada presidenta de la CSJ) dio la orden a los asesores del doctor Solís de entregar todos los expedientes que tenía asignados al secretario general de la Corte (Suprema de Justicia), Rubén Montenegro, por el momento están sin contenido de trabajo, esperando a ver dónde los reubican”, reveló otra fuente interna.

Policías rondan propiedad en Villa Fontana

En horas del mediodía se conoció que policías estaban en la casa domiciliar del magistrado Solís, ubicada en Villa Fontana, pero según vecinos, “la casa está vacía, sin ningún mueble”.

La información coincide con sus allegados, quienes filtraron que este ya había vendido sus propiedades, incluso un hotel ubicado en San Juan del Sur, durante los meses que estaba más dura la protesta.

“Las propiedades no todas estaban a su nombre, como era de esperarse, unas estaban a nombre de su mamá”, confió otra persona.

LA PRENSA consultó al magistrado Solís al respecto, pero no contestó los mensajes de texto que se le enviaron.

Producto de la presión y las amenazas a los protegidos de Solís en la Corte, unos han optado por renunciar a su cargo. Supuestamente este martes Pablo Corea Fernández, director administrativo de la CSJ, dejó su puesto de trabajo.

“El doctor Solís era su padrino y ahora que no está consideran que es mejor salir o los despedazan”, dijo otra fuente. Este martes en la Corte también se conoció de supuestos despidos en el área de Gestión de Despachos Judiciales.

En este departamento al parecer se despidió a la mitad del personal, que trabajaba por contrato temporal en diferentes sedes judiciales. “Se fueron sin pago de prestaciones sociales, solo les leyeron la carta que habría firmado la doctora Ramos el viernes. Son como cien trabajadores”, aseveraron las fuentes.

Ortega podría actuar con más violencia

Para los analistas políticos Eliseo Núñez y Cirilo Otero, las graves denuncias que ha hecho el exmagistrado Rafael Solís contra el dictador Daniel Ortega, aunque golpean moralmente las estructuras y la jerarquía del poder del régimen, tampoco harán que el caudillo, en el poder desde el 2007, ceda o acepte retomar el diálogo nacional.

“Más bien creo que Ortega seguirá apostando a la fuerza, a la represión. Ortega apuesta en dejar en miseria Nicaragua, pues está recontra probado que el país no le importa”, sostuvo el analista político y exdiputado opositor Eliseo Núñez Morales.

Según el analista, la denuncia de Solís debería obligar a Ortega a reconsiderar una nueva estrategia, aunque advierte que “está con la soga al cuello”.

“Para mí (las denuncias de Solís) lo debe obligar a reconsiderar nueva estrategia, porque cuando alguien de la cercanía a Ortega, como Solís, dice que no hubo golpe de Estado, ni conspiración internacional y que lo que sí hubo fue una excesiva represión que terminó en una matanza, creo que debería ser objeto de una reflexión, porque esto, sumado a lo que ha venido sosteniendo la CIDH y el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), se deja claro que lo que hubo en Nicaragua fue una masacre y ya no solamente lo dicen los independientes, sino que lo dice su misma gente”, afirmó Núñez.

Sin embargo, el analista político y sociólogo Cirilo Otero tampoco ve al caudillo sandinista preocupado, pese a la rebelión que comienza a enfrentar dentro de su partido y las presiones internacionales.

“Puedo decir que con las denuncias de Solís, Ortega está totalmente en un callejón sin salida, pero este tipo no se va a mover ante esto. Él seguirá apostando al único recurso que tiene: el uso de la fuerza. Porque no tiene simpatía de nadie, no tiene control de nadie, más que el de la fuerza policial y el respaldo del silencio del Ejército”, señaló Otero.

Canciller ardido

Hasta la fecha, el único funcionario de alto nivel que ha hablado sobre la renuncia de Rafael Solís es el canciller orteguista Denis Moncada.

A tono con la campaña sucia en redes sociales, Moncada minimizó la salida y denuncia de Solís contra la violenta dictadura de Ortega y lo calificó como un traidor.

“No importa que alguien se vaya, se va y adiós. Está claro que no tuvo la consistencia, ni la convicción ni el espíritu de sacrificio”, dijo el orteguista.