Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (16 de enero)

Nicaragua llega este miércoles a los 273 días de protestas contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Bancos cierran 37 sucursales por crisis sociopolítica, se cumplen seis meses de impunidad en la masacre de la familia del Carlos Marx, México ofrece mediar en la crisis de Nicaragua, Daniel Ortega y Nicolás Maduro comparten seis métodos dictatoriales. Estas son las noticias más importantes de hoy.

Bancos cierran 37 sucursales por crisis sociopolítica en Nicaragua

Ante la masiva fuga de depósitos y el fuerte incremento de la cartera en riesgo, que ha alcanzado niveles récord, la banca nacional ha decidido afrontar esas consecuencias de la crisis sociopolítica, entre otras medidas, cerrando 37 sucursales y ventanillas entre abril y noviembre del año pasado y despidiendo a más de trescientos empleados.

Seis meses de impunidad en la masacre del Carlos Marx

16 de Junio de 2018. Nicaragua amanece llorando bajo las columnas de humo que se elevan siniestras al oriente de Managua. Ha iniciado este día sábado con un crimen atroz: seis miembros de una familia de comerciantes han sido calcinados en un ataque de paramilitares y policías contra los barrios orientales donde, semanas atrás, se habían atrincherado estudiantes y pobladores que repudiaban las matanzas que día a día venían perpetrando las fuerzas irregulares. Lea la nota completa aquí.

Diputados orteguistas no dan trámite a la renuncia de Rafael Solís

Los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional no dieron trámite este martes a la renuncia de Rafael Solís como magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aduciendo que este no ha presentado su carta en la primera secretaría, como establece la ley. No obstante, según fuentes legislativas, esa sería una excusa política para evitar que se lea en el plenario la carta donde Solís desnuda las mentiras del régimen de Daniel Ortega sobre la masacre.

Seis métodos dictatoriales que comparten Daniel Ortega y Nicolás Maduro

Abril de 2017 para los venezolanos y abril de 2018 para los nicaragüenses. Abril ha sido el mes en que los ciudadanos de ambos países se han rebelado contra los dictadores Nicolás Maduro y Daniel Ortega, quienes además del fanatismo por el fallecido líder venezolano, Hugo Chávez, también comparten métodos dictatoriales para someter a la población. Y estos métodos tienen un denominador común: están hechos para mantener contra viento y marea a ambos dictadores en el poder. Lea más aquí.

México ofrece mediar en crisis de Nicaragua

El Gobierno de México se ofreció como mediador y facilitador del diálogo para coadyuvar a resolver los conflictos internos que se viven en Nicaragua y Venezuela, con “respeto a su autodeterminación” y “bajo el principio de no intervención”.

Jueces no pueden salir de Nicaragua sin autorización

Ahora los magistrados, jueces y funcionarios que ocupan cargos de confianza en el Poder Judicial no pueden salir del país sin previa autorización de sus superiores, según orientación que bajaron de la Corte Suprema de Justicia, afirmaron fuentes judiciales, que por miedo a represalias piden el anonimato.