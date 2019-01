Justicia orteguista alarga el calvario del adolescente autoconvocado encerrado en el Chipote

El calvario que vive el adolescente autoconvocado Jonathan Francisco Lira Matey, de 16 años, preso en las mazmorras de el Chipote de forma ilegal, desde el 2 de noviembre de 2018, se extendió hasta el próximo 5 de febrero de 2019, fecha en que la juez Miroslava Calero Chamorro reprogramó el juicio a petición de la Fiscalía.

Lira Matey fue detenido el 15 de junio en su casa de habitación por haber participado en las marchas contra el régimen de Daniel Ortega. Además, porque llevó agua a los estudiantes atrincherados en la Universidad Politécnica (Upoli) en los primeros meses de represión.

Durante los primeros días de detención fue golpeado y torturado con ácido en las piernas, por lo que ahora tiene fracturadas las costillas, pero la policía orteguista no acata las órdenes de libertad emitida por los jueces de adolescentes. El afectado tiene cuatro órdenes de libertad a su favor, dos emitidas por el Juzgado Primero de Adolescentes de Managua y dos por el juzgado segundo de adolescente de la capital.

Según Yonarqui Martínez, defensa del adolescente, pidió nuevamente que lo pusieran en libertad y la judicial Calero Chamorro recordó que el adolescente tiene orden de libertad desde el 6 de diciembre y son las autoridades de auxilio judicial nacional las que no lo han puesto en libertad.

“En lo que se refiere a la privativa de libertad, auxilio judicial no lo ha puesto en libertad no porque esta autoridad no lo tenga en libertad, ya que fue extendida el 6 de diciembre del 2018 la orden de libertad y que quede claro que cada autoridad asume sus responsabilidades”, refirió la judicial en audiencia de juicio oral y público que no fue desarrollado.

Hay retardación de justicia

La Fiscalía solicitó la reprogramación del juicio, porque no llegó el representante de la empresa Alba Transporte, supuesta víctima en este proceso, y porque no estaban todos los testigos, aunque fueron citados no llegaron a declarar.

Sin embargo, Martínez se opuso a la reprogramación del juicio, porque considera que no había razones para hacerlo. Además porque esto ocasiona más retardación de justicia en perjuicio del menor, que está mal de salud porque tiene las costillas fracturadas.

“El fiscal ni siquiera llevó el expediente, prestó el expediente judicial para intervenir en la audiencia y pedir reprogramación. Esto es una gran irresponsabilidad y violación de derechos humanos, constitucionales y procesales del adolescente”, dijo Martínez.

La abogada pidió que se le acreditara el tiempo de mora al Ministerio Público.

La Fiscalía acusa al adolescente de robo agravado en perjuicio de un policía y de un conductor de la empresa Alba Transporte.

Pruebas de la Fiscalía

Entre las pruebas que ofreció el Ministerio Público contra el adolescente Jonathan Francisco Lira Matey, de 16 años, están las testimoniales de un conductor de Alba Transporte, y los policías que realizaron las supuestas investigaciones.

Lea también: Adolescente sigue preso en el Chipote y sin que lo procesen

También ofrecen como piezas de convicción un tubo lanza mortero con una bandera de Nicaragua pintada a un lado del tubo y un mortero, que encontraron en su casa, cuando la allanaron.

Luis Alberto Palacios Flores aparece como representante de la víctima, pero su poder general, presentado en el proceso, dice que representa al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional y la víctima es Alba Transporte, lo cual también fue señalado como anómalo por la abogada Yonarqui Martínez.