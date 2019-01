Miss Venezuela 2017: “Fui señalada con una escopeta por un guardia nacional durante una protesta”

Sthefany Gutiérrez, Miss Venezuela 2017, y segunda finalista de Miss Universo 2018, confesó recientemente en una entrevista con el presentador y periodista Jaime Bayly, que el ser una reina de belleza no la exime de la crisis que vive Venezuela.

Lea también: Filipina Catriona Gray coronada como Miss Universo 2018

Aseguró que la crisis en su país “afecta a todo el mundo; al profesional, al alumno, al estudiante, a toda Venezuela”. Gutiérrez confesó que en medio de una protesta en el sector de Las Mercedes en Caracas, en 2017, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana le apuntó con un arma de fuego.

“En 2017 yo estuve acompañando al pueblo, salí a las calles en ese momento. Yo vivía en Caracas, muy cerca de donde se realizaban las concentraciones. En ese momento trancamos calles, corrimos junto a la Miss Venezuela anterior, Keysy Sayago. En una ocasión fuimos señaladas con una escopeta por un guardia”.

Por si te lo perdiste: Adriana Paniagua se viste de azul y blanco en Miss Universo en honor a Nicaragua

Además contó que “en Venezuela la gente compra su comida con la terminación de su número de cédula, e igual te toca hacer la cola (fila). Mi número de cédula termina en 8 y solo puedo comprar mi comida los viernes, si voy otro día simplemente no me venden y los viernes puedo comprar lo que encuentre no lo que yo quiera comer, porque todo es difícil de conseguir hasta los productos de higiene personal”, dijo.

Jaime Bayly le dijo en ese momento a Sthefany: “Es increíble que Miss Venezuela también hace cola y que Miss Venezuela también pasa hambre”. Ella le contestó: “Miss Venezuela también es es venezolana y vive la crisis y también padezco de eso”.

No hay una democracia

La reina, de 20 años, indicó que ella nació el año en que tomó posesión Hugo Chávez y que desde muy joven estuvo en contra del gobierno del fallecido presidente, pues no estaba de acuerdo con su gestión en el país. “Es un sabor amargo. Toda mi vida he visto el mismo gobierno”, señaló.

Gutiérrez aseguró que en su país no hay una democracia plena por lo que no votó en las pasadas elecciones presidenciales.

Más información: Nicolás Maduro asume mandato de Venezuela en medio del aislamiento internacional

“Prefiero no votar porque no creo que en Venezuela vivamos una verdadera democracia plena, porque si viviéramos una democracia plena se respetaran todas las leyes y no lo hacen. No creo en la asamblea nacional constituyente creada por el gobierno (…) Es frustrante ir a votar y que tu movimiento tenga el apoyo de mucha gente y siempre gane el mismo partido, la minoría, y es ahí donde te preguntas ¿pero qué pasó?”, finalizó.

Aquí la entrevista completa