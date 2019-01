Fernando Baltodano y Humberto Mendieta, personajes de las carretas peregrinas de San Sebastián

A sus 85 años Fernando Baltodano, aunque habla fluido, ya le cuesta acordarse de muchas cosas, sobre todo de su edad. Él y su amigo Humberto Mendieta, conocido como Tito” son los que más tiempo llevan de participar en las carretas peregrinas de San Sebastián que este viernes por la mañana arribaron a Diriamba.

El hijo de Fernando, quien lleva igual nombre refiere que su padre tiene más de 40 años de participar en la caravana de las carretas y confiesa que él junto a su esposa e hijos, siempre lo acompañan.

Humberto lleva igual período de participar en dicha peregrinación.

Fernando a pesar de sus arrugas, se mira bastante entero, no tiene problemas al caminar, escucha bien y dice que come de todo y que casi no se enferma. Se dedica a la agricultura y cuenta que todos los días se levanta temprano a trabajar para darle de comer a sus animales. Es originario de la comunidad de San Miguel del Guayacán –San Gregorio.

Este año trajo como ofrenda leña y maíz, productos que se usan en la elaboración de alimentos en la enramada del mayordomo.

En entrevistas pasadas explicó que el hecho de llevar lo que produce, es porque la imagen, la cual considera milagrosa, es la que intercede ante Dios para que llueva, pero que además es la que media para que se salven sus animales, cuando estos se enferman.

El porqué de sus creencias

“Tenemos una fe a San Sebastián, ya que es una imagen muy milagrosa, si le pedimos un milagro, siempre en el nombre de Dios lo hace. Le pedimos que el invierno sea bueno, que cosechemos y que tengamos animalitos. Con la fe que tenemos la imagen siempre nos ayuda y nos concede lo que le pedimos”, expresó este lejendario personaje.

Manifiesta que tiene alrededor de 12 nietos y 8 hijos y que sus padres y abuelos, fueron quienes lo involucraron en el peregrinaje. Fernando hijo por su parte asegura que son solamente tres hermanos.

Dicho personaje comenta que cuando se acercan las fiestas del municipio a él le trae mucha alegría al ver tanta gente que sale a recibir al santo a las calles y porque además tiene la oportunidad de conversar con los demás agricultores y de viajar con su familia. “Una semana antes buscamos la leña y pues venimos año con año”, sostuvo.

Su hijo Fernando, sostiene que él también le tiene fe a la imagen y confiesa que seguirá acompañando su padre en el recorrido de las carretas. En esta ocasión asistieron 17 carretas, dos más que el año pasado.

Octogenario es el coordinador de las carretas

Mendieta de 80 años, es el coordinador de las carretas y con la situación sociopolítica que atraviesa el país, pensó que no se iban a dar las fiestas.

Leña y maíz, fue también su obsequio a “Guachán”. Él asiste solo a las festividades, su esposa e hijos, se quedan laborando en las tareas del campo.

Gente de las comunidades de Los Gutiérrez, San Pablo, Los Velásquez, Los Gaguitos, La Junta, San Miguel del Guayacán y San Antonio, fueron los que se hicieron presente en familia para pagar sus promesas. Un día antes en la comunidad de San Antonio se realiza una vigilia y se reparte comida a los visitantes.

Humberto refiere que su participación en las fiestas de San Sebastián es por devoción y tradición y que continuará hasta que el Dios se lo permita. Salud y que haya un buen invierno, fueron parte de sus peticiones este año a la imagen.

Los peregrinos retornan a sus comunidades el mismo día en que entregan sus ofrendas.

El cabildo real o priostes, son los que cargan y custodian la imagen. Al ritmo de un solo son, con el pito y el tambor, vuelven más interesante la romería.El tope de los santos (San Sebastián, San Marcos y Santiago) se efectuará este sábado.