Cheslor Cuthbert: "Iré a pelear mi lugar en los Royals" - La Prensa

La incertidumbre que rodea el futuro cercano de Cheslor Cuthbert en los Royals de Kansas City, lejos de angustiarlo, se ha convertido en su principal fuente de motivación.

Después de haber sido firmado por 850 mil dólares en noviembre pasado, Cuthbert fue sorpresivamente cortado del roster de 40 de los Royals este mes y asignado a AAA.

“Nadie desea cosas como esa en su carrera, pero no voy a rendirme, iré a pelear por mi lugar en el equipo grande”, dice el nica, mientras entrena en Managua.

Cuthbert apareció ahora con un físico bien definido y en estupenda forma, pero lo más elevado parecer ser su estado de ánimo y su deseo de probar que puede brillar.

“Estoy motivado porque a mí me gusta la competencia. Yo no me he descuidado ni cosa parecida. Mi problema han sido las lesiones”, dice el artillero de Corn Island.

El año pasado, Cuthbert batalló con problemas en la espalda y la cadera, los que redujeron drásticamente su tiempo de juego. Solo pudo batear .194 en 30 juegos.

“Siempre pensé que el año pasado sería mi gran oportunidad para establecerme y conseguir buenos números, pero hay cosas que uno no puede controlar”, señala.

Sin embargo, luego de jugar en México con los Yaquis y batallar al inicio, logró agarrar el paso y asegura que se siente en estupenda forma para ir a pelear un espacio.

“Creo que es momento de llegar y consolidarme como big leaguer. Yo siento en mi corazón que puedo jugar en ese nivel como titular, pero sé que debo probarlo”, reconoce.

Las proyecciones son de que Cheslor inicie la temporada con el Omaha, en AAA, pero en su mente hay otros planes: hacerlo en Grandes Ligas con los Royals de Kansas City.

No va con la Selección por precaución

Cheslor Cuthbert fue orientado de no viajar con la Selección Nacional de Beisbol a Sao Paulo, Brasil, como medida de precaución y en cambio, se reportará temprano a entrenar con los Royals.

En parte de cuatro temporadas en las Mayores, acumula .252 (767-193), con 18 jonrones y 79 remolques. Su mejor año fue el 2016, cuando logró batear .274 (475-130), con 12 tablazos y 46 impulsadas en 128 partidos.

De modo que ahora más que nunca, Cuthbert necesita probar que pertenece a las Ligas Mayores.