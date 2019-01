Rams vencen a los Saints en la prórroga y jugarán el Super Bowl

Los Rams derrotaron este sábado 26-23 a los Saints con un field goal en la prórroga, se consagraron campeones de la Liga Nacional (NFC) y se convirtieron en el primer equipo clasificado al Super Bowl de la NFL, que se disputará el 3 de febrero en Atlanta.

“All that work for that moment.” 💙 pic.twitter.com/YhVdtAWLOJ

— Los Angeles Rams (@RamsNFL) 20 de enero de 2019