Ernesto Cardenal festeja su cumpleaños 94 con su nuevo libro Hijos de las estrellas

El poeta trapense Ernesto Cardenal, a sus 94 años da a conocer su último “libro-poema” Hijos de las estrellas, de Anama Ediciones; al final de sus páginas el bardo comparte su “mensaje de optimismo y esperanza desde una Nicaragua viviendo bajo la opresión de una cruel dictadura, pero con una nueva revolución que ahora es pacífica y no violenta”.

El mes pasado el poeta recibió el Premio Mario Benedetti y lo dedicó al sufrido pueblo de Nicaragua y al niño mártir Alvarito Conrado, asesinado a inicios de las protestas estudiantiles, campesinas y empresariales, contra el Gobierno de Ortega hace nueve meses.

A través de un vídeo Cardenal expresó que Nicaragua “ahora está teniendo una nueva revolución, después de la primera muy bella que tuvimos que fue una revolución armada, ahora hay una revolución muy original desarmada, pacífica, cívica, algo nuevo para nosotros y el mundo”

Prepara otro libro y recibirá homenaje en Mexico

Ayer domingo por la tarde en su residencia, escritores y amigos, celebraron el natalicio 94 de Cardenal quien se encuentra bien de salud y lúcido. Fue “intimo e intenso”, comentó Luz Marina Acosta, asistente del bardo nacido en Granada, un 22 de enero de 1925.

“El poeta está escribiendo otra vez, creía iba a ser el último del poema anterior: Hijos de las estrellas, pero parece que no. Está escribiendo otro y vamos a ve más de su poesía, por lo que parece tenemos poeta para rato”, reveló Acosta.

También anunció que para el mes de marzo se realizarán varias jornadas y que le tributarán un homenaje en México.

Asistieron en su cumpleaños la poeta mexicana Lina Zerón, la embajadora de España Mar Fernández-Palacios, la poeta Blanca Castellón, el escritor Sergio Ramírez Mercado, los políticos Edmundo Jarquín, Jaime Morales Carazo y Jaime Wheelock, así amigos de lo que fue el Ministerio de Cultura y de la Isla de Solentiname, entre otros.

El bardo, en la fiesta, también estuvo animado firmando libros a los presentes.

Versos acompañados de pinturas de Ramiro Lacayo

Por su lado el artista contemporánea Ramiro Lacayo Deshón, comentó que la reciente edición del libro Hijos de las estrellas, está acompañada con 25 de sus obras abstractas las que trabajó en diversos momentos.

La lectura de este extenso poema de Cardenal “da esperanza”, destacó Lacayo Deshón. Y el ser parte de esta edición es un “gran honor”, porque admira a Cardenal desde hace mucho tiempo.

Hace diez años Deshón, también editó el documental titulado Radiantes, este vídeo sobre trazos de la vida y obra del poeta puede verse en Vimeo.

Lacayo Deshón valora el libro Hijos de las estrellas como una una “obra profética” que se aleja de sus clásicos epigramas y los textos políticos.

“Él es un profeta que está más allá de la política hablando de su existencia, de su ser ante Dios; y que el Universo no tendría sentido si hubiera un fin, así que la vida tiene que existir después de la muerte”, reflexionó el artista.

Al respecto Cardenal así lo hace ver en muchos de sus versos:

“si la muerte fuera el final de todo / no se justificaría la existencia del mundo”.

“De Dios venimos y volvemos a él / Nacimos de la nada / pero no volveremos a ella”.

“Hay tantos muertos que he querido / que no me resigno a un final total”.

Hijos de las estrellas, finaliza con estos versos de esperanza:

“Y la certeza de que otro mundo es posible / un Dios no de muertos sino de vivos / la unión de los resucitados el banquete del reino / banquete pan y vino bodas invitados / y un planeta que está de fiesta”.