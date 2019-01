León descarta a Brandon Leytón y Vicente Padilla está en duda

Brandon Leytón no será parte del róster de los Leones de León para la Serie Latinoamericana, mientras que la participación del ex grandes ligas Vicente Padilla está en la cuerda floja. El conjunto leonés sufre antes del primer out.

Yáder García, presidente de los Leones de León, confirmó a LA PRENSA la baja de Leytón, quien será sustituido por el infielder Marvin Martínez, un reemplazo de calidad en cuanto al bateo aunque la variedad de las cualidades de Bradon podrían hacer falta al equipo.

Le recomendamos: Así alineará la Selección Nacional de Beisbol en el clasificatorio a los Juegos Panamericanos 2019

Sobre Padilla García aún no lo descarta y por esta razón no quiso hacer comentarios sobre las causas que podrían dejar al lanzador fuera del conjunto, del que fue una pieza importante para su coronación en la Liga de Beisbol Profesional Nacional (LBPN).

“Brandon tiene una tarea de parte de su organización, los Diamondbacks de Arizona y tiene que cumplir con ellos”, explicó García sobre la baja de Leytón.

“Él está entusiasmado con el equipo, él fue una pieza importante para nuestra coronación, lanzando y sacando lo mejor de nuestros lanzadores como coach de picheo. No queremos sufrir ese golpe (perderlo) y esperamos que podamos confirmar que va con el equipo”, comentó el directivo sobre Padilla.

En todo caso, en lugar de Padilla podría ser agregado al roster el relevista Johnny Polanco.

Lea también: Selección Nacional está definida para Torneo Clasificatorio de Sao Paulo

Otro cambio realizado por el equipo, fue la inclusión el jardinero Mark Joseph en sustitución del joven William Rayo.

Los Leones tienen previsto debutar en la Serie Latinoamericana el viernes, frente a los Caimanes de Colombia, a las 2:00 p.m.

Ya no van

Una pérdida, pero para el torneo en si, es la posible decisión de Curazao de no asistir a la Serie Latinoamericano.

Aunque esta noticia no ha sido confirmada, diversos reportes indican que Curazao no presentaría a su equipo en el torneo, dejando el mismo en cinco equipo y no los seis con los que se pretendía realizar.

Aunque la ausencia de Curazao obligará a hacer ajustes al calendario de juego, no implica cambios drásticos en el sistema de competencia del evento.

Venezuela no actuará

Por otra parte, la Federación Venezolana de Beisbol (FVB) anunció que su selección no participará en el torneo de repechaje para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Hasta el último momento se hicieron los esfuerzos para que la selección asistiera a la cita, pero falta de recursos impiden que se lleve un equipo que defienda el color tricolor y busque el pase a la cita en Perú”, explicó la FVB sobre la decisión.

Además: Los Leones se arman para la Serie Latinoamericana de beisbol en Veracruz

La ausencia de Venezuela a este torneo será un problema menos para Nicaragua, que intentará ocupar uno de los cuatro puestos en disputa en este torneo para los Juegos Panamericanos.

El repechaje se a finales de este mes en Brasil.