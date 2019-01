Programa MLB realiza Try Out y va en busca de más talento nica

Recientemente, un total de nueve peloteros de diversas partes del país, mostraron su talento por medio de un Try Out realizado en el antiguo Estadio Nacional Dennis Martínez con la esperanza de ser parte del Programa de Desarrollo Élite de la Major League Baseball (MLB), que desde el año pasado trasladó sus operaciones a Sao Paulo, Brasil.

“El Try Out fue de cara a probarse para ver sus habilidades y herramientas de beisbol y valorar la posibilidad de que alguno de ellos pueda viajar a Brasil y ser parte de este equipo (de la MLB)”, explicó ayer Priscilla Cisneros, representante de la MLB en Nicaragua.

Durante la actividad, realizada el viernes pasado, el prospecto pinolero Lesther Medrano contó a los chavalos sobre su experiencia de pertenecer al Programa de la MLB, que es apoyado por el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y la Federación Nicaragüense de Beisbol Asociada (Feniba).

“Esperamos en las próximas dos semanas vamos a pasar las evaluaciones a República Dominicana en donde Henry González nos ayudará a evaluarnos. Cuando tengamos una respuesta de la MLB se evaluará para que ellos puedan ser parte de este equipo en Brasil”, agregó Cisneros.

La mayoría de los chavalos que realizaron el Try Out la semana pasada fueron lanzadores. También habían dos receptores, jugadores de cuadro interior y exterior.

Más oportunidad

Cisneros señaló que se efectuarán más Try Outs en diversas partes del país, por lo que hizo un llamado a los jóvenes de entre 13 y 16 años de edad.

“Quiero animar a todos los niños que se encuentren entre las edades de 13 a 16 años, que estaremos haciendo Try Outs en Rivas, Chinandega, León, en unas fechas por confirmarse en las próximas semanas. Será un Try Out abierto, porque el pasado fue con peloteros que habían sido parte de este programa”, aclaró Priscilla.

De acuerdo con Priscilla, Nicaragua sigue siendo un semillero de talento para la MLB.

“Nosotros siempre estamos buscando talento. Nicaragua es un semillero para la MLB. Esperamos que más jóvenes de esas edades puedan probarse con nosotros para ofrecerle oportunidades de vida a través del beisbol”, finalizó Cisneros.

Cuatro años

Desde el 2015, el Programa de Desarrollo Élite de la Major League Baseball (MLB) se instaló en Nicaragua con el apoyo del IND y Feniba. De hecho, el Estadio Jackie Robinson del IND fue sede de las prácticas, sin embargo desde el año pasado, debido a la situación sociopolítica del país, se trasladó a Brasil.