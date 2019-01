Mariano Rivera recibe 100 por ciento de votos y entra al Salón de la Fama

Por primera vez en la historia un expelotero recibe el 100 por ciento de los votos para entrar al Salón de la Fama de las Grandes Ligas: Mariano Rivera, y junto a él harán su arribo al salón de los inmortales Edgar Martínez, Roy Halladay y Mike Mussina.

La elección de estas cuatro leyendas del beisbol de las Grandes Liga fue anunciada este martes por Jeff Idelson, presidente del Salón y Museo de la Fama, quien leyó la decisión tomada por los miembros de la Asociación de Escritores de Beisbol de América (BBWAA por sus siglas en inglés).

UnaniMOus, for the greatest closer of all-time. #HOF2019 pic.twitter.com/OSEtHuNdMa

— MLB Stats (@MLBStats) 22 de enero de 2019