Opaca y triste campaña electoral en las regiones del Caribe

Paramilitares

Votación regional

Los partidos políticos opositores no contemplan hacer caravanas vehiculares ni apoteósicas concentraciones multitudinarias en la campaña electoral en curso en las regiones autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, debido a la situación de inseguridad y tensión política que se vive en el país desde el 18 de abril pasado.En cambio, el partido gobernante, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), promueve a sus candidatos con numerosos afiches de Rosario Murillo, primera dama y cogobernante, aunque también se puede ver algunos del dictador Daniel Ortega. También, el fin de semana reciente, el derrotado boxeador orteguista Román González visitó la ciudad costeña de Bluefields, usando la característica camiseta de la Juventud Sandinista, que lo recibió.Por su parte, los partidos opositores intentan evitar confrontaciones entre simpatizantes de diferentes partidos. Augusto Valle, jefe de campaña del partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), reconoció que la situación de inseguridad y persecución que viven los opositores en algunas ciudades del Caribe, los obliga a hacer una campaña “limitada”.“Precisamente la persecución de paramilitares en Kukra Hill, Puerto Cabeza, Bluefields, Siuna, nos ha limitado en el sentido de que no pensamos programar grandes concentraciones de personas, para evitar ese roce con los adversarios que van a llegar a agredir; y posteriormente, los presos y los heridos son los nuestros”, dijo Valle, quien también es exdiputado liberal.Los paramilitares son civiles armados, generalmente encapuchados, simpatizantes del régimen sandinista, que atacan las protestas de los opositores y han sido responsables de decenas de muertes en todo el país, en coordinación con la Policía Orteguista. CxL promueve a sus candidatos casa a casa, para evitar ser blanco de los paramilitares o simpatizantes del FSLN. El jefe de campaña del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el Caribe Norte, Lesther Flores, manifestó que están participando en estas votaciones bajo protesta, porque no confían en el sistema electoral, el cual está totalmente controlado por los simpatizantes del FSLN. Sin embargo, no participar en estos comicios significaría poner en riesgo la participación en las votaciones presidenciales de 2021. “Creemos que la vía democrática para derrocar a esta dictadura es a través del voto ciudadano”, dijo Flores. El PLC está preparando a sus afiliados para la defensa del voto, según Flores. Organizaciones civiles en la Costa Caribe rechazan el proceso de votación porque elDesde los comicios municipales de 2008, partidos opositores y organismos de observación electoral han demostrado que las elecciones en el país son un fraude.Las votaciones regionales de la Costa Caribe de Nicaragua se realizarán el domingo 3 de marzo. Estos comicios son para “elegir” 45 miembros del Consejo Regional de la Costa Caribe Norte y 45 miembros del Consejo Regional de la Costa Caribe Sur, que implica la “elección” de noventa miembros, correspondientes a treinta circunscripciones de todo el territorio del Caribe del país.