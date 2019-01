EN VIVO | Juan Guaidó se juramenta como presidente encargado de Venezuela

Cientos de venezolanos salen a las calles este miércoles para manifestarse en contra del nuevo mandato de Nicolás Maduro, al que el Parlamento y buena parte de la comunidad internacional no reconocen. Los opositores se concentraron desde tempranas horas en diferentes puntos de la ciudad de Caracas para marchar hasta la plaza Juan Pablo II en respuesta al llamado que hizo el Parlamento dirigido por Juan Guaidó.

Este es el minuto a minuto del desarrollo de las manifestaciones en Venezuela.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela, informó la Casa Blanca por medio de Twitter, tras el juramento que hizo frente a miles de venezolanos.

El gobierno de Trump alentó a otros países a reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y que continuará las presiones económicas y diplomáticas contra el régimen de Maduro.

Today @POTUS announced the U.S. officially recognizes Juan Guaidó as the Interim President of Venezuela. To @JGuaido & the people of Venezuela: America stands with you & we will continue to stand with you until #Libertad is restored! pic.twitter.com/4W3hlGplql

— Vice President Mike Pence (@VP) January 23, 2019