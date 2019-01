Donald Trump reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

El presidente de Estados Unidos Donald Trump reconoció este miércoles a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, anunció la Casa Blanca, a través de cuenta oficial en Twitter.

El reconocimiento de Trump llega minutos después de que Guaidó se juramentara presidente encargado de Venezuela ante una enorme multitudinaria manifestación de venezolanos.

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela.

