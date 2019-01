Orteguismo dialoga, pero con Estados Unidos y la Unión Europea

Acciones de Estados Unidos

Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea (UE) hacen esfuerzos de forma paralela para conseguir el retorno del diálogo nacional donde se acuerde la solución pacífica a la crisis sociopolítica en Nicaragua, la que cada vez empeora debido a que el régimen de Daniel Ortega no cesa el secuestro de ciudadanos y el hostigamiento a los sectores que le adversan, así como coartar los derechos humanos, como el de la manifestación. De forma paralela a la visita de once diputados del Parlamento Europeo, dos altos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos también estuvieron en el país dos días en reuniones privadas con actores nacionales, incluyendo Ortega mismo.En el primer día de reuniones, los eurodiputados le habrían pedido a los legisladores, partidos políticos y grupos de la sociedad civil nicaragüenses alternativas que les permita a Europa gestionar acciones para que Ortega acepte volver a sentarse a dialogar, a fin de poner término a la crisis en la que está sumido el país desde pasado abril. La delegación no dio declaraciones, sin embargo el eurodiputado español que encabeza al grupo, Ramón Jáuregui, expresó a través de Twitter que las reuniones con el gobierno, parlamento, sociedad civil, partidos políticos, las ONG y otros sectores es para “ver y oír para después ayudar al pueblo de Nicaragua”.“Haremos públicas nuestras impresiones al final” de las reuniones el próximo sábado 26 de enero en conferencia de prensa, a mediodía.Por su parte, Estados Unidos ejercer su propia gestión. La embajada estadounidense en Managua confirmó que Micheal McKinley, principal asesor del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y Julie J. Chung, secretaria adjunta para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, se reunieron con el dictador Daniel Ortega por aproximadamente tres horas y también con miembros de otros sectores del país, para encontrar una solución pacífica a la crisis en Nicaragua.La visita de los funcionarios se dio “con el propósito de recalcar el continuo apoyo de los Estados Unidos a los esfuerzos por encontrar una solución pacífica a la crisis en Nicaragua, el retorno a la democracia y la protección de los derechos humanos”, afirmó la embajada estadounidense. Los altos funcionarios enviados por el secretario de Estado llegaron el miércoles a mediodía y estuvieron hasta este jueves. Durante su visita también se reunieron con representantes de la Iglesia católica, empresarios, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios del Gobierno.Hasta anoche el régimen no hizo referencia a la reunión de Ortega con McKinley y Chung, y tampoco la Embajada de EE.UU. brindó los temas específicos abordados o si hubo acuerdos y de qué tipo. El Gobierno de EE. UU. ha iniciado un fuerte cerco político y económico al régimen de Ortega, a través de la Nica Act, que aún no se implementa, pero busca bloquear el financiamiento de los organismos multilaterales a Nicaragua y castigar a funcionarios considerados corruptos o que han cometido violaciones a derechos humanos.A través de otros mecanismos, Estados Unidos ha aplicado sanciones individuales a miembros del círculo duro de la dictadura, como la cogobernante Rosario Murillo.Ayer las primeras reuniones de la delegación de los once eurodiputados fueron con el canciller Denis Moncada y la vicedirectora de Cooperación, Arlette Marenco. Posteriormente se trasladaron a la Asamblea Nacional donde hablaron con el presidente del parlamento, Gustavo Porras, y otros diputados orteguistas, además de los miembros de la Comisión Porras.En la tarde fueron con organizaciones de la sociedad civil y representantes de los partidos políticos. Esos últimos afirmaron que los eurodiputados les habrían asegurado que la Unión Europea también aplicará sanciones a Nicaragua si no ven en Ortega la disposición de poner fin a la crisis mediante un acuerdo que permita restaurar la democracia en el país. Alfredo César, presidente del Partido Conservador, afirmó anoche que suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica es parte de las sanciones que se contemplan.“Quiero hacer ver que en mis conversaciones privadas, ahorita al finalizar la reunión con algunos de los principales eurodiputados, que claramente está en juego suspender a Nicaragua del Tratado de Asociación con la Unión Europea si el Gobierno no procede a dejar de violar los derechos humanos y a restablecer las libertades consignadas en la Constitución”, afirmó César. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, advirtió el sábado pasado que “pronto” llegarán “las sanciones contra la dictadura en Nicaragua” por las violaciones a los derechos humanos. En el mismo tono se pronunciaron los cancilleres de los 28 países de la UE el pasado lunes, de que iba a “responder a cualquier nuevo deterioro de los derechos humanos y el Estado de derecho” en Nicaragua.Además del Partido Conservador, los parlamentarios europeos conversaron con la presidenta de Ciudadanos por la Libertad (CxL), Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Yatama. Kitty Monterrey, de CxL, dijo que abogó ante los eurodiputados para que “traten de hablar con Ortega” y dé “muestras de verdadera voluntad política”, con el fin de “reanudar el diálogo para que se puedan discutir las reformas electorales y pensar en elecciones anticipadas, observadas y transparentes”. “Mientras no se les devuelva a los nicaragüenses el derecho a elegir no vamos a solucionar esta crisis”, afirmó Monterrey. Brooklyn Rivera, de Yatama, y María Fernanda Flores, del PLC, afirmaron que expusieron que la libertad de los presos políticos y cesar la represión son condicionantes necesarias para que haya un diálogo con resultados.Alrededor de las 7:00 de la noche, los eurodiputados conversaron con Frederic Coppens y Carla Tamara Zamora, padres de la universitaria y presa política Amaya Coppens, quien es belganicaragüense. Previo a la reunión general, los padres de Coppens conversaron en privado con el diputado por Bélgica Mark Demesmaeker y el de Grecia Nikos Androulakis. La líder universitaria Amaya Coppens fue secuestrada por la Policía Orteguista en septiembre pasado y entre los delitos que le imputa la Fiscalía están secuestro simple, terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos y robo agravado, los cuales se habrían cometido en los tranques antigubernamentales en León. La delegación de europeos tiene previsto visitar hoy viernes, a eso de las 7:00 a.m., la cárcel La Esperanza donde hablarían con Coppens y otras presas políticas. En la agenda estaba contemplado que los parlamentarios visitaran ayer las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA), y luego Ortega los recibiría, pero hasta el cierre no se confirmó si se realizaron estas visitas.