“Nos pidió luz y una biblia”, la petición que hizo Miguel Mora a los eurodiputados en El Chipote

La delegación de diputados de la Unión Europea (UE) advirtieron que las condiciones carcelarias en Nicaragua son deplorables ya que los reos duermen en el piso, sin luz y expusieron el caso del periodista y propietario de 100% Noticias, Miguel Mora, quien corre peligro de sufrir ceguera porque tiene 35 días encerrado y en total oscuridad.

Durante una conferencia de prensa realizada este sábado sobre los resultados de una inspección “in situ” sobre la crisis en Nicaragua, el eurodiputado Ramón Jáuregui Atondo expresó que personalmente entró a la celda de Mora y dijo que lo único que pidió fue luz y una biblia.

“Cuando entré a la celda de Miguel Mora, llevaba 35 días sin poder ver el sol, nos pidió luz y una biblia, no es admisible. El derecho a la información está en peligro, hay demasiados periodistas detenidos, exiliados y amenazados, medios audiovisuales cerrados o allanados, periódicos en riesgo de no poder publicar si no le permiten importar el papel o la tinta”, enumeró el parlamentario Jáuregui.

El diputado agregó que todos los ciudadanos tienen derechos a informar y a ser informados que “es una regla elemental de la democracia”, reiteraron los parlamentarios.

Los eurodiputados también manifestaron que en Nicaragua hay tres libertades fundamentales en peligro, la expresión, la reunión y la manifestación.

“La libertad de expresión, de reunión y la manifestación están prohibidas, limitadas para muchos. Un número importante de presos políticos lo está, por ejercicio de esos derechos. Los procesos judiciales no gozan de garantías procesales y penales suficientes, las condiciones carcelarias son inadecuadas”, aseveraron los eurodiputados.