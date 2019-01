Las contundentes respuestas de los eurodiputados a un periodista oficialista de Canal 2

Un reportero del noticiero oficialista del Canal 2 de televisión, fue el centro de atención durante la conferencia de prensa que brindó la delegación de diputados del Parlamento Europeo que se encuentra de visita en Nicaragua, para conocer a fondo la situación sociopolítica en el país.

El periodista Héctor Calero, quien forma parte del equipo de propaganda del noticiero TVNoticias, increpó a los eurodiputados sobre el respaldo que dieron a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos expulsados por el régimen orteguista. Calero les recriminó que estos organismos no incluyeron en sus informes las muertes de policías y simpatizantes sandinistas durante las protestas.

“Estas organizaciones desconocieron a los policías muertos, a los 200 sandinistas que murieron, la destrucción del país, las torturas, las quemas de algunas personas en las calles, ¿ustedes también reconocen eso?. Segundo, ustedes están pidiendo, dentro de sus sugerencias , que sean liberadas las personas que están presas. Muchos de los que están presos son los que mataron, los que cometían delitos, apología del delito… ¿también tienen que ser liberados?”, preguntó Calero.

El comunicador del oficialista Canal 2, hacía referencia a los informes presentados por la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), estas dos últimas instancias, creadas por la CIDH.

Los señalamientos que hizo el reportero de Canal 2 son falsos, ya que los informes de estos organismos también incluyen las muertes de oficiales de policía y simpatizantes sandinistas. Sin embargo, no pudieron ahondar en los detalles ante la negativa de las autoridades en facilitar los expedientes judiciales de estos casos.

Los miembros del Parlamento Europeo le respondieron de manera contundente a sus preguntas, que también mezclaban acusaciones hechas desde el discurso oficialista.

“Sabemos que hubo violencia en las manifestaciones, pero creemos que fue consecuencia de la represión… no estamos diciendo que los presos con responsabilidad clara no sean juzgados, lo que hemos querido es que los presos encarcelados por ejercicio de sus derechos no estén en la cárcel, y que en todo caso si están acusados, merecen la posibilidad de casa por cárcel”, le respondió el diputado europeo Ramón Jáuregui Atondo, jefe de la delegación parlamentaria.

El equipo de Canal 2 fue uno de únicos dos medios gubernamentales que dieron cobertura a la conferencia de prensa, junto a periodistas de la radio La Primerísima.

Seguidamente tomó la palabra el diputado español, Javier Nart, quien durante su juventud se unió a los grupos guerrilleros del Frente Sandinista en Nicaragua que ayudaron a derrocar al dictador Anastasio Somoza Debayle en 1979.

“La democracia no es una fotografía de estante, es la consecuencia de una implementación de valores democráticos, el respeto absoluto a derechos humanos, a las convenciones internacionales, a juicios justos, asistencia, a la libertad de expresión, prensa de opinión, si no existe eso lo que tenemos sencillamente es un teatro judicial, un teatro electoral. Y sobre todo aquí no estamos ante una conspiración internacional, aquí estamos ante una fractura verdadera” – Javier Nart, eurodiputado español.

“Yo me jugué la vida por la libertad de Nicaragua, y de eso me siento profundamente orgulloso. Y la libertad de Nicaragua no significa que gobierne una bandera rojinegra que era la mía y sigue siendo la mía. Significa que haya espacios verdaderos de libertad… huyan ustedes de la negación del otro, porque negando al otro vencerán pero no convencerán. Cualquiera de los dos, y sobre todo el que venza será vencido porque será vencido el pueblo nicaragüense”, agregó Nart, quien finalizó diciendo que “mereció la pena jugarse la vida por este pueblo” en la década de los años 70, en respuesta al comunicador del Canal 2.

“Esperamos no defraudar las expectativas que se habían puesto en nuestra visita y no los vamos a defraudar. Vamos a tratar de conseguir que esos anhelos de paz, de libertad… donde no hayan presos políticos, no haya persecución, no hayan exiliados, en el que haya libertad de prensa. En una Nicaragua en el que el derecho a manifestarse libre y pacíficamente no sea considerado terrorismo”, prosiguió el diputado Gabriel Mato, del Partido Popular, bancada mayoritaria en el Parlamento Europeo.

La ronda de respuestas a los cuestionamientos oficialistas, concluyó con la intervención del diputado de izquierda, Stelios Kouloglou, originario de Grecia. “Yo soy de la izquierda y me gustaría ayudar al país. Pero no hay socialismo sin democracia, no hay socialismo sin libertad de prensa, con presos políticos… la idea de un golpe de estado no tiene ninguna base lógica. No es posible que en Nicaragua los terroristas son más que en el Estado Islámico, en Siria e Irak juntos”, señaló Kouloglou.