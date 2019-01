El crudo y valiente relato de presas políticas de Nicaragua a diputados de la Unión Europea

Los testimonios y la valentía de las presas políticas que pasan sus días en el Sistema Penitenciario La Esperanza, impresionaron a la delegación de parlamentarios de la Unión Europea que les visitó como parte de la agenda que mantuvo durante tres días en Nicaragua.

Los relatos de estas mujeres que están presas por alzar la voz contra el régimen de Daniel Ortega, quien ha desatado una feroz represión contra el pueblo que le ha pedido democracia, libertad y justicia, fueron grabados por la diputada de la Unión Europea, Ana Gomes, misma que se encargó de compartirlos a través de su cuenta de Twitter.

Lea además: Presas políticas exponen a eurodiputados las condiciones precarias que enfrentan en la cárcel La Esperanza

De pie y vestidas de azul, varias de las presas políticas respondieron preguntas y contaron sus historias, de cómo pasan los días encerradas y también del intacto compromiso con la lucha cívica para que se construya un mejor país.

Olesia Muñoz, quien tocaba el piano o la guitarra en la iglesia católica, contó a los diputados que 15 días antes que las fuerzas paramilitares entraran disparando en Niquinohomo, ella logró sacar a su familia de la casa y quedó sola.

“Cuando llegaron a mi casa bombardearon y ametrallaron toda mi casa. Yo estaba adentro. Luego, en lo que ellos están afuera queriendo abrir los portones a la fuerza, a punta de bala, yo logro correrme a la bodega de mi casa y como la bodega estaba llena de chereques yo logro meterme lo más que puedo y me arrinconé. ¿Qué pasa? Ellos no me logran encontrar, desbaratan todito, se llevan todito, se llevan mis equipos de audio, de música, todo instrumento, se llevan todito y no logran encontrarme. Yo paso ocho días en esa bodega sin comer, sin beber y a oscuras”, relató Muñoz, quien en otro video grita “Viva Nicaragua libre”.

La participación de Muñoz en las protestas se basó en apoyar a los jóvenes que protestaban y mantenían un tranque en Niquinohomo. Les dio de comer y beber, pero fue condenada por terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos, amenazas, portación ilegal de armas de fuego y robo agravado.

Puede leer: “Nos pidió luz y una biblia”, la petición que hizo Miguel Mora a los eurodiputados en El Chipote

Mientras el resto de compañeras ponían el puño en alto, le llegó el turno a Irlanda Jerez. Fue un testimonio crudo. Contó que cuando fue capturada y llevada a las celdas del Chipote, el 18 de julio pasado, no le dieron de comer y solo agua con droga. Dos días después fue llevada a La Esperanza.

Jerez alzó la voz contra el régimen con su bandera azul y blanco y llamó a la desobediencia civil en el mercado Oriental.

Según la Corte Suprema de Justicia, ella está presa por ser coautora de la usurpación del dominio privado, fraude por simulación, estelionato y falsedad ideológica.

También: Programa Esta Semana solo en YouTube y Facebook ante presión del régimen

En su misma red social, Gomes subió videos del despliegue de la Policía Orteguista en las vías principales de la capital y escribió que “policías armados y paramilitares en cada esquina importante de la ciudad de Managua. También me llamó la atención que había muy pocas personas en las calles, a diferencia de lo que vi hace algunos años”.

Posición heroica de Coppens

La líder estudiantil Amaya Coppens, de nacionalidad belga y nicaragüense, fue entrevistada en francés por la comisión de eurodiputados que visitó la cárcel La Esperanza.

En el idioma francés, Coppens dice que ella y el resto de sus compañeras tienen prohibido elaborar brazaletes con los colores azul y blanco, los colores de la Bandera de Nicaragua. Las pulseras son de plástico y las hacen para distraerse porque pasan encerradas.

Lea: Francisca Ramírez entrega una carta al papa Francisco donde expone la crisis de Nicaragua

La líder estudiantil respondió que su detención es porque sencillamente protestó contra el régimen y que la capturaron policías y paramilitares. Coppens es estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León).