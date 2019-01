Lluvia arruinar Juego Perfecto de Willy Paredes y triunfo de Leones

Willly Paredes, el tirador dominicano de los Leones de León, parecía camino a una noche inolvidable en la Serie Latinoamericana, al caminar cuatro entradas perfectas ante los Falcons de Córdoba, de Argentina, hasta que un invitado inesperado se hizo presente, la lluvia.

De Sao Paulo, Brasil, a Acayucán, en México, la lluvia persiguió a los equipos nicas este martes en diferentes competencias.

Lea además: Leones sobreviven a embestida de Toros en el noveno y logran tercera victoria

las selecciones nacionales de Nicaragua y Brasil dejaron un partido 0-0 a la altura del cuarto episodio en el Pre Panamericano de Sao Paulo y este encuentro será continuado el viernes.

En tanto, los Leones estaban arriba 4-0 sobre los Falcons, que iban a tomar su turno al bate en el cierre del quinto, justo cuando cayó un aguacero que dejó sin condiciones de juego el terreno.

El partido se reanudó tras cerca de una hora de pausa, con Ernesto Glasgow como relevista. El costeño ponchó a dos bateadores y la lluvia volvió a caer, suspendiendo otra vez el duelo.

Las cuatro anotaciones fueron producto de un solo swing: un jonrón con las bases llenas del cubano Adrián Moreno en la segunda entrada ante el abridor dominicano de los Falcons, Jefry Santiago, quien se enderezó.

También: Leones vencen 6-5 a los Chileros de Xalapa, en un cierre de infarto

No obstante, en la otra acera Paredes fue perfecto. Retiró a los 12 que enfrentó con cuatro abanicados, incluyendo un scone de ponches en el tercero. Una buena jugada de Keury de la Cruz en el bosque derecho y de Darián en el campo corto, ayudaron a la causa. La posibilidad de un Juego Perfecto combinado o no hit no run está vigente.

Doble el miércoles

Los Leones de León continuarán este miércoles (10:00 a.m.) el partido ante los Falcons en el mismo punto que lo dejaron: cierre del quinto inning con dos outs y arriba en el marcador 4-0.

Por la noche (6:00 p.m.) enfrentarán a los Tobis de Acayucán para completar su calendario de la fase regular. Con su actual balance de 3-0, ya están asegurados avanzar a semifinales.