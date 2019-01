Inquieta silencio del papa Francisco sobre la crisis en Nicaragua

El silencio del papa Francisco a la crisis que atraviesa Nicaragua en su reciente viaje a Panamá, tiene su repuesta desde la óptica de la diplomacia en Nicaragua.

“Los nicaragüenses tenían la expectativa que su presencia en América iba ser aprovechada para mandar un mensaje a Nicaragua de aliento, de esperanza, de solidaridad y compromiso con la justicia”, aseguró el exvicecanciller, José Pallais.

De acuerdo a Pallais, la única explicación del silencio papal es que desde el Vaticano “se esté trabajando en una diplomacia sigilosa”, para darle apertura al diálogo y que puedan ser parte de éste como facilitadores de las conversaciones que permitan una solución a la crisis que estalló en abril.

“La única explicación para que no haya atendido esa rogativa de los fieles nicaragüenses es que la Iglesia esté trabajando su usual diplomacia sigilosa en beneficio de encontrar un camino hacia la negociación en Nicaragua que permita la restauración de la democracia”, afirmó Pallais Arana.

Lo decepciona, pero le da beneficio de la duda

Para el también exdiplomático, Mauricio Díaz, el silencio del Papa Francisco “es una incógnita porque él es, además, de ser el jefe del Estado Vaticano, también tiene una silla en Naciones Unidas, pero no hay que olvidar que es sobre todo, el guía espiritual de millones de católicos en el continente y el mundo y por lo menos, los nicaragüenses como yo, teníamos la expectiva o la esperanza que emitiera una declaración mas contundente de la crisis que atraviesa nuestro país, pero nunca espere su silencio y sinceramente a mí me decepcionó. No decir nada, es inquietante”, lamentó Díaz.

Sin embargo, Díaz considera también que “podría ser” que ese silencio se “podría interpretar como que el Vaticano trabaja un perfil bajo utilizando los recursos de diplomacia para ayudarnos a encontrar una solución, la cual sí la necesitamos en Nicaragua”.

LA PRENSA conoció por una fuente Vaticana que efectivamente la Santa Sede trabaja mecanismos para colaborar en una solución que supere la crisis sociopolítica que sufre el país desde abril pasado.

Para el excanciller, Francisco Aguirre Sacasa, la participación del Vaticano como facilitador del un diálogo nacional en Nicaragua, podría ser una posibilidad.

“Una posibilidad es que la Santa Sede participe en este nuevo ejercicio. No olvidemos que el Vaticano no sólo goza de un inmenso reservorio moral, sino que también de una larga historia diplomática”, aseguró Aguirre.

Para Aguirre Sacasa, la presencia del Vaticano como facilitador de un diálogo, también tiene sus retos para la Santa Sede si realmente están dispuestos a asumirlo.

“Es más, no veo como se podrían oponer a la Santa Sede como facilitador ni El Carmen ni la oposición. La pregunta del millón es si la Santa Sede estaría anuente a asumir al desafío que representaría brindar sus buenos oficios para ponerle un fin al impasse político que está destruyendo Nicaragua. Si bien el riesgo de que el nuevo diálogo o negociación fracasase es alto, también los réditos que podría arrojar si se hiciese bien serían enormes”, estimó Aguirre Sacasa.

Con actores extranjeros

A juicio de Francisco Aguirre Sacasa, Daniel Ortega podría acceder pronto a la reapertura de un diálogo con la presencia de actores extranjeros.

“Dentro de este contexto, no es nada remoto que El Carmen acceda a retomar un diálogo interno, aunque no siguiendo el mismo formato del que se instaló en mayo del año pasado. Por ejemplo, no me extrañaría que se optase para un grupo más pequeño de negociadores acompañado de actores extranjeros que les brindarían un más alto nivel de comodidad a ambos lados. Es decir, a los demócratas y a El Carmen”, aseguró.

Sobre el silencio del Papa en Panamá, el ex canciller dijo “sería temerario en hacer especulaciones”