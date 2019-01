El prospecto Roniel Raudes sometido a cirugía Tommy John

El prospecto nica de los Medias Rojas de Boston, Roniel Raudes, ya había sido advertido que era un serio candidato a la cirugía Tommy John y tras una visita al médico ayer, esta madrugada se sometería a la operación en Pensacola, Florida.

“Estoy un poquito nervioso, pero pienso que es normal”, dijo Raudes ayer, tras la cita con el médico.

El afamado doctor James Andrews, será el encargado de realizarle el procedimiento al cotizado prospecto nicaragüense, que el año pasado tiró un partido en el spring training de las Grandes Ligas, como prueba de lo bien valorado que está en la organización de Boston.

“Hoy (ayer) me hicieron los exámenes y reflejaron que mi tendón no está bien. Mañana (hoy) me harán la Tommy John”, exclamó Raudes, quien por los últimos dos años ha venido sufriendo lesiones continuas, sin responder a diversos tratamientos.

Raudes, de apenas 21 años de edad, había avanzado hasta Clase A fuerte con los Medias Rojas. Llevaba un ritmo acelerado, así que perder un año de actividad no será un gran declive en sus pretensiones de llegar pronto a las Mayores. Más bien, con su brazo saludable tendrá un nuevo impulso.

La operación consiste en reconstruir el ligamento dañado con un tendón injertado del antebrazo o pierna del paciente y lleva el nombre de Tommy John porque fue al primer jugador que se le practicó, en 1974. John volvió al juego y lanzó 14 temporadas más, retirándose de las Grandes Ligas a los 46 años de edad.

Cuarto nica

La epidemia de la cirugía Tommy John ha alcanzado a los nicas. Roniel Raudes es el cuarto en los últimos dos años.

El año pasado se hicieron la operación el bigleaguer JC Ramírez, de los Angelinos, además de Kevin Gadea, quien estaba a las puertas de las Mayores con Tampa Bay, y el prospecto costeño Alger Hodgson, de los Bravos.