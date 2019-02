Premio al compromiso periodístico

Durante mes y medio el periodista de Confidencial, Wilfredo Miranda, navegó entre 20 gigas de información referidas a tomografías, se familiarizó con términos médicos complejos, habló por semanas con expertos en el tema como parte del proceso que realizó para publicar el reportaje “¡Disparaban con precisión: a matar!”, con el que se hizo merecedor del Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España en su XXXVI edición.

El periodista de 26 años recibió la noticia de su galardón fuera de Nicaragua. Él salió del país por un tiempo para valorar su situación, ya que ha sido víctima de amenazas por ejercer el oficio periodístico.

Miranda relató que cuando publicó la investigación premiada, empezó a recibir amenazas por mensajes y llamadas. En julio debió mudarse de casa por su seguridad, ya que llegaban contingentes de la Policía Orteguista, pasaban enfrente de su vivienda, y se quedaban durante unos 20 minutos.

Un día, los oficiales pretendieron requisar su casa, pero solo lograron requisar la maletera de su vehículo. No pasó a más. Miranda también estuvo cuando grupos de antimotines agredieron al director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro y otros colegas.

Chamorro había llegado a la estación policial a demandar respuestas por la ocupación a su medio de comunicación.

Miranda fue objeto de una campaña sandinista en redes sociales, que incluía difundir su rostro con leyendas como “Se busca”, “Terrorista mediático”.

“Fue una sorpresa grata, pero evidentemente siento satisfacción por el reconocimiento de mi trabajo profesional, pero sobre todo, espero y me siento deseoso de que el prestigio que trae este premio, que es uno de los más importantes en Iberoamérica, sirva para visibilizar, más allá de las fronteras de Nicaragua, la masacre que ha cometido Daniel Ortega y Rosario Murillo”, expresó.

La esencia de la investigación

En el reportaje “¡Disparaban con precisión: a matar!”, del periodista Wilfredo Miranda, y con el que ganó el Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España, se demostró que hubo un patrón de los disparos contra los manifestantes que protestaban contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El periodista escuchó relatos desgarradores de los familiares de las víctimas que llegaban al Instituto de Medicina Legal, estos debían firmar un papel para que a los cadáveres no se les hicieran autopsias, y deslindar cualquier responsabilidad de la Policía Orteguista. Si no firmaban no les daban el cadáver.

El reportero se percató que los familiares coincidían que las heridas eran en la cabeza, cuello y tórax. Eso precisamente fue lo que demostró su reportaje, que lo hizo merecedor del reconocimiento de expertos, lectores y ahora de un gran jurado.