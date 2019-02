Carlos Téller abrirá ante Dominicana o Puerto Rico en Serie del Caribe

Los Toros de Herrera, de Panamá, esperan aprovechar el gran momento que atraviesa Carlos Téller como lanzador, reflejado en su soberbia actuación en los playoffs de la Liga Profesional de Nicaragua y luego su paso dominante con la Selección en el Pre Panamericano de Sao Paulo, así que le darán la pelota para abrir en la Serie del Caribe.

Manuel Rodríguez, el mánager del equipo panameño, no titubeó en asegurar que Téller estará en la rotación de los Toros.

“Téller será uno de nuestros abridores. Conocemos su calidad. Solo estamos analizando los equipos, valorando por ejemplo cual tiene más bateadores zurdos, para así decidir ante quien ponerlo. Tentativamente podría ser el abridor del tercer juego”, anunció Rodríguez.

El tercer juego de Panamá será el viernes 8 a las 1:00 de la tarde frente a República Dominicana. Si al nica le dan la pelota para el cuarto desafío sería el sábado 9 contra Puerto Rico a las 5:00 de la tarde.

Justamente un año atrás (5 de febrero del 2018), Téller debutó en la Serie del Caribe con los Caribes de Anzoátegui, campeón venezolano, y fue vapuleado por los boricuas con ataque de ocho carreras en apenas 1.2 entradas, debido seis hits, entre ellos jonrones de David Vidal y Rusney Castillo. Así que para el zurdo sería una especie de revancha si le toca Puerto Rico y también de reivindicación.

Ningún nica ha ganado partido en la Serie del Caribe y a Téller se le vuelve a presentar la oportunidad de ser el primero.

“Todos los nicaragüenses tendrán su oportunidad”, agregó el estratega panameño.

Téller es uno de cinco nicas que están reforzando a los Toros, incluyendo al coach Sandor Guido.

Elmer Reyes, quien entre 2014 y 2015 estuvo a las puertas de las Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta, y que tiene un paso exitoso por los circuitos profesionales de República Dominicana, Venezuela y México, es el jugador nica de más jerarquía tomado por los Toros, pero al jugar la parte media del infield, será difícil verlo de titular porque esta es el área más fuerte de los Toros, con los bigleaguers Allen Córdoba y Javy Guerra dueñas de ellas.

“Es cierto que ahí estamos fuerte, pero no significa que Reyes no tendrá su oportunidad. Hay muchas situaciones del juego en la cual lo podemos utilizar. Lo mismo con Jilton Calderón, quien podría ayudarnos en la parte final de los juegos como bateador, pero no descartamos que en algún momento sea titular”, expuso Rodríguez.

El costeño Ernesto Glasgow fue llamado a última hora a unirse a los Toros y Rodríguez lo ve como un brazo de ayuda en el bullpen.