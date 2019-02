La reforma al INSS que golpea a todos los nicaragüenses

Rosario López cumple sesenta años el próximo 7 de febrero, pese a que ha llegado a la ansiada edad de retiro, con la actual reforma a la seguridad social, siente que le han robado en la puerta de la casa, porque después de 36 años de trabajo solo podrá recibir el 66 por ciento de su salario.

“En diciembre fui al Seguro para que me hicieran el cálculo de lo que iba a recibir de pensión y me dijeron que iba a recibir el 80 por ciento de mi salario, hice todo lo que me recomendaron y sucede que ahora con la aprobación de la reforma solo voy a recibir el 66 por ciento de mi salario”, cuenta.

Lea además: Inss impone su inconsulta reforma al sistema de pensiones

Aunque el paquete de reformas al Seguro Social afectó a la población nicaragüense en general, lo que más resienten este golpe son unos 82,186 afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que estaban en fila para recibir su pensión, debido a que tienen entre 55 y 65 años.

El economista Alejandro Aráuz sostuvo que la tasa de crecimiento de la jubilación anda entre el 12 y el 13 por ciento anual, eso indica que unas 22 mil personas al año están en cola para ser jubiladas.

Lea también: Brutales reformas a la Seguridad Social entran en vigencia, trabajadores y empresas a pagar más

Según cifras del Anuario Estadístico del INSS del 2017, público en el sitio web de la institución, de los 82,186 afiliados, que están en edad de solicitar su jubilación, son 54,399 cotizantes entre los 55 y 59 años.

“La gente en términos generales recibiría entre el 30 y 40 por ciento menos de su salario, porque también cambiaron el cálculo con el fin de reducir las pensiones, el factor base se redujo de 37 a 20 por ciento, pero además en términos generales antes tenías que trabajar 43 años y ahora hay que trabajar 53 años, eso implica que ya vas a recibir menos”, dijo el especialista en seguridad social Donald Soza.

Puede leer más en: Déficit del INSS alcanza hasta noviembre 2,878.6 millones de córdobas, un nivel no visto en 40 años

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), sostuvo que esta fue una medida draconiana muy fuerte.

“Fue muy injusta porque ahorita va a recargar y va a afectar fuertemente a las personas que durante décadas cotizaron; porque cuando se hacen reformas de este tipo tenés que darle algún criterio de justicia, entonces generalmente cuando se quieren hacer las cosas bien, me refiero a leyes de verdad, no medidas recaudatorias como esta, lo que se trata de hacer es seleccionar un rango de personas que son las más próximas a jubilarse para hacer una especie de transición más flexible”, explicó Chamorro.

También a quienes no quisieron jubilarse

Además de los que estaban casi llegando al tiempo de jubilación, hay otro porcentaje de personas que estaban en edad pero no quisieron jubilarse, las cuales también han sido afectadas.

Lea además: Nicaragüenses pagarán la corrupción orteguista en el Instituto Nicaragüense de Seguro Social

Soza manifestó que las personas que no se quisieron jubilar van a sufrir una reducción drástica del ingreso vitalicio, porque la ley fue aplicada pareja.

“Hay personas que se debieron jubilar el mes pasado pero si no lo hicieron ya perdieron, con la reforma no hay consideración de ninguna especie, el que ya estaba haciendo fila perdió los derechos que ya tenía, sufre un impacto directo en la cuantía de la pensión. Generalmente en otros países se contempla en las reformas más formales una flexibilidad para no afectar a los que están cerca de su jubilación, pero en estas reformas, que son parches, no se tiene esa consideración”, expresó Soza.

Detrimento del salario

El Anuario Estadístico del INSS 2017 detalla que 530,850 asegurados, es decir el 58 por ciento del total de afiliados (913,797 en el 2017), ganan entre 5,001 y diez mil córdobas.

Además lea: Diputado orteguista asegura que el ajuste anual de las pensiones se mantiene

“El salario promedio de la gente anda entre los siete y diez mil córdobas, estamos hablando de casi el 60 por ciento de los jubilados, entonces qué significa (para estas personas) que les den el 60 por ciento de siete mil pesos (4,200 córdobas) y cuánto vale la canasta básica, no te da”, sostuvo Aráuz.

La reforma a la seguridad social fue decidida la última semana de enero en las oficinas del INSS central y la adoptaron solos los funcionarios del régimen orteguista Roberto López y Sagrario Benavides, presidente y vicepresidenta del Instituto, respectivamente, junto a los representantes del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), fieles a la dictadura, José Antonio Zepeda y Evile Umaña.

Lea también: Ajustes fiscales no protegen a los pobres en Nicaragua, vienen alzas de precios en espiral

Al igual que la que se impulsó en abril pasado, en esta ocasión el régimen tampoco explicó qué medidas correctivas aplicará para reducir los excesivos gastos administrativos del INSS y transparentar las inversiones que se hacen sin supervisión alguna.

Tampoco se informó cuánto será la recaudación con la aplicación de estas medidas. El INSS no explica nada.

Impacto en el salario

Con la nueva reforma, además de afectar el monto de las nuevas pensiones, más de 750 mil cotizantes verán reducir también su salario tras el aumento de 0.75 punto porcentual de su aporte al sistema, el que pasará de 6.25 por ciento a 7 por ciento. Esta deducción aparecerá en el pago del 15 de febrero, un impacto directo al bolsillo.

El sector empresarial formal deberá pagar hasta 3.5 puntos porcentuales más en su contribución este año, el que se incrementará sin gradualidad de 19 a 22.5 por ciento, lo que afectará la competitividad del sector privado.