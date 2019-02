Síntomas de guerra en el mundo

Pronósticos respetables indican que se sienten los síntomas de una guerra con repercusión mundial. Las altas montañas de Suiza que deberían ser tarjetas airosas para inspirarse en la paz, no dejó de ser la sede de una exploración principalmente en el seno confidencial donde quedaron planteadas las profundas diferencias que hay entre el globalismo y el nacionalismo que podrían inducir las posibilidades de una crisis internacional motivadora, incluso de la guerra que nadie desea pero que ha sido el recurso más nefasto, símbolo comprobado de la irracionalidad, de la terquedad.

Chispas en el Lejano Oriente, posiciones de calentamiento en Estados Unidos con repercusiones en América Latina, Unión Europea con tensas expectativas. Rusia con un Putin “acabangado” por las huellas dejadas por la extinta Unión Soviética con pretensiones de rescatar parte de aquella beligerancia con acentos de melancolía. Venezuela entró al escenario en el mismo momento en que se ha sentido aupada por Putin en coincidencia con la ruptura de relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos, con excepción de la vía comercial, que hasta el momento de escribir este artículo ha sido solo un bullicio verbal. El inmaduro Maduro ingresó al campo de la crisis internacional con argumentos congruentes con la rutina bufona de la demagogia, nadando en las aguas de la violencia.

Creo que como nunca se ha acrecentado la lucha por el poder concebida por dirigentes ambiciosos que no se conforman con el que intestinalmente tienen, sino con la influencia en la tierra avasallada por la inestabilidad. Y dentro de esa aspiración están Putin y comparsas de quienes solo se pueden esperar apoyo bélico —armas en vez de besos—, aviones de guerra simbólicamente parqueados en Venezuela. Mientras tanto Estados Unidos evidencia su posición de ser la primera potencia en el mundo con una riqueza innegable de recursos reconocidos a nivel del orbe. Estados Unidos no amenazan, sino que actúan porque dentro de su prioridad está la defensa de sus intereses. Por algo moros y cristianos coinciden en que es el imperio, el tantas veces masticado imperialismo. Fidel Castro agotó el calificativo. Supongo que murió mordiéndose los dientes con la aplicación de ese término.

Como no en pocas de sus convulsas etapas en el trayecto de su historia, Nicaragua está inevitablemente implícita en la situación. La izquierda y la derecha se han convertido solo en una referencia teórica. Lo cierto es que la paz está en peligro en el mundo. No es mi ánimo especificar, solo referirme a que existe una crisis internacional que alude al destino de América Latina. Los dirigentes no han aprendido las lecciones dejadas por el antiguo Herodoto, para quien la “historia es la maestra de la vida”.

El autor es periodista.