Zona de Strikes: ¿Dónde jugarán Bryce Harper y Manny Machado?

Muchas de las fotos de Bryce Harper durante su infancia lo muestran con gorras de los Yanquis. Usa el 34 en su uniforme porque sumados esos dos números hacen el siete que usó su ídolo Micky Mantle y jamás ha ocultado su simpatía por el equipo de Nueva York.

Sin embargo, a la hora de los contratos, típicamente es la oferta la que determina una decisión. Los Yanquis lo vivieron con Patrick Corbin, nacido en el vecindario, fanáticos de los bombarderos, pero firmado por los Nacionales, quienes le ofrecieron 60 millones más.

Así que los yanquistas no deben hacerse ilusiones con Harper o Manny Machado. Ambos aspiran a contratos sobre 300 millones de dólares. El problema es que al menos hasta hoy, nadie los ha firmado y el spring training inicia la próxima semana en Florida y Arizona.

Así que a lo mejor, habría que hacer una variante en la estrategia, porque pese a que no se conocen las ofertas a detalle, se asegura que ninguna llega a 200 millones. E incluso, los Medias Blancas, los más agresivos, habrían retirado la suya. Lo demás, son rumores.

Expertos como Joel Sherman de The New York Post o Jim Bowden de The Athletic, sugieren tanto a Harper como a Machado, que firmen contratos por un año. Eso les podría dejar sueldos por el orden de los 35 o 40 millones de dólares y en el 2020, serían de nuevo agentes libres y con 27 años.

El récord del salario más alto por un año es de Mike Trout de los Ángeles: 35.8 millones de dólares, pero es claro que ambos desean un acuerdo superior al de Giancarlo Stanton: 325 millones. Y al menos hasta hoy, nadie parece dispuesto a dárselos, aunque no de debe descartar un cambio.

El lunes, Aaron Judge, la estrella de los Yanquis, dijo estar dispuesto a moverse al jardín central, para abrirle espacio a Harper, jardinero derecho natural en los bosques de los bombarderos. Pero más que los buenos gestos, serán los millones de dólares los que empujarán la decisión.

Así que a una semana del inicio de los entrenamientos primaverales, todavía es una intriga el destino de Harper y de Machado, los peces más gordos aún disponibles en el mercado de agentes libres.

