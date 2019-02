Mario Sacasa enciende las redes al publicar foto y preguntar: ¿Planes para el 14?

“Hombre bello”, “Yo no te dejaría”, “Quiero una cita con vos”, “Sos un papacito”, “Amarte bombón”… Estos son parte de los cientos de comentarios que recibió el cantautor nicaragüense Mario Sacasa en las redes de Facebook e Instagram al publicar una foto dentro de su carro donde hacía la pregunta: ¿Planes para el 14?, en alusión al Día del amor y la amistad.

“De lo que se perdió la Xiomara”, fue otro de los comentarios y es que Sacasa se casó el 12 de diciembre de 2009 con Xiomara Blandino, pero el 12 de enero de 2018 la pareja anunció su separación después de ocho años de matrimonio. Juntos procrearon dos hijos, Mario Sebastián y Santiago.

La publicación en Facebook tiene más de 5,300 me gusta, 720 comentarios y 1,137 compartidos donde llaman a Sacasa “el hombre más guapo del mundo” y hasta le proponen matrimonio. “Yo me casaría con vos. Si mi novio ve esto es porque me hackearon el Facebook”, escribió una usuaria, “secuestrarte para mí”, publicó otra.

También hubo comentarios alusivo a su carrera como “sos una nueva composición musical”. Y es que el interés por la música de este cantautor nació desde que dio sus primeros pasos, dijo en una entrevista con La Prensa, “me interesaba más la guitarra que los juguetes”. Su género lo define como una mezcla entre el folclore, también lo urbano, el blues y rock and roll.

Aquí te dejamos la publicación y no dejés de leer los comentarios de ambas publicaciones