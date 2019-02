Jonrón de Reyes y Téller luchó por primera victoria nica en la Serie

Carlos Téller coqueteó con la primera victoria de un nicaragüense, al mismo tiempo que Elmer Reyes pegó un jonrón, Ernesto Glasgow cumplió como relevista y Jilton Calderón tuvo su primer juego de titular, en otro día de brillo para los pinoleros en la Serie del Caribe con los Toros de Herrera, en ciudad de Panamá.

Las Estrellas Orientales, de República Dominicana, vencieron 5-3 a los Toros de Herrera, de Panamá, quienes nuevamente contaron con el apoyo de los nicas.

Téller abrió el juego y durante cinco entradas estuvo arriba 2-1, hasta que en el sexto dejó a dos corredores en las bases con un out y no encontró apoyo del relevista ex bigleaguer Severino González, quien no pudo impedir que le dieran vuelta al marcador, así que la derrota del juego fue a la cuenta del nica.

El zurdo lanzó 5.1 entradas de cinco hits, tres carreras limpias, tres bases y cinco ponches. Regaló dos boletos en el sexto episodio, los que le costaron el partido, pero sin dudas lució muy bien.

Glasgow relevó en el sexto inning, cuando Severino González no pudo hacer nada por detener a los dominicanos. Un doblete de Wilkin Castillo con las bases llenas cambió la historia del encuentro al empujar tres anotaciones que colocó adelante 4-2 a República Dominicana. Entonces, Glasgow entró a apagar el fuego al dominar a Alfredo Reyes y Rubén Sosa, pero ya no siguió en el séptimo.

Con el bate, Calderón alineó de segundo y de bateador designado, mientras que Reyes se mantuvo firme como cuarto leño y antesalista.

Calderón falló en tres turnos, incluyendo un ponche, y en el octavo fue sustituido por un bateador emergente, luego que en el juego anterior había salido del banco a dar dos hits, incluyendo le decisivo en el encuentro para darle el triunfo a Panamá sobre Puerto Rico.

Reyes empujó dos de las tres carreras de Panamá. Con una rola en el primer inning remolcó a Gerald Chin y en el cuarto se voló la cerca del Rod Carew por el jardín izquierdo, para explotar al abridor Rodhames Liz. Este batazo tenía arriba 2-1 a los canaleros, hasta el fatídico sexto episodio.

Reyes fue apenas el segundo nica en pegar jonrón en la Serie del Caribe, uniéndose a David Green, que lo hizo el 6 de febrero de 1985 en Mazatlán, ante Scott Fuller de los Tomateros de Culiacán.

Panamá debe vencer este sábado a Puerto Rico para avanzar a la final de la Serie del Caribe.

Ya jugaron todos

Los cuatro jugadores nicas que están reforzando a los Toros de Herrera tuvieron acción este viernes:

Carlos Téller perdió el juego aunque lució en la loma, con labor de 5.1 entradas de cinco hits, tres carreras limpias, tres bases y cinco ponches.

Elmer Reyes alineó de cuarto bate y se fue de 4-1, con un jonrón, una anotada y una impulsada. Batea .308 (13-4) en tres juegos.

Jilton Calderón recibió su primer chance de titular, pero estuvo de 3-0 y ahora lleva de 5-2 en dos juegos, para .400 de porcentaje.

Ernesto Glasgow tiró 0.2 entradas, retirando a dos bateadores que enfrentó, en su debut en la Serie del Caribe.

Además jugó de titular el dominicano de los Leones de León, Keury de la Cruz, quien se fue de 3-0 con un boleto.

Antes, en el segundo encuentro, lanzó cinco innings dominantes como abridor el dominicano Luis Mateo, triple corona de nuestra liga.