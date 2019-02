Mined hace barrida de maestros en la delegación de Tipitapa

Las capacitaciones previas al regreso a clases se convirtieron en la oportunidad del Ministerio Educación (Mined) para correr a los maestros que no se terminan de alinear con la represión estatal. Solo en la delegación del Mined en Tipitapa cinco maestros fueron despedidos la semana pasada, cuando se realizaron las capacitaciones.

La profesora Xiomara Alonso fue despedida el 30 de enero del Colegio Loma Verde, en el municipio de Tipitapa, luego de laborar 37 años para el Mined. Su carta de despido no especifica las razones y a ella tampoco le explicaron el porqué; sin embargo, tiene claro que la echaron porque “me pronuncié en Facebook cuando estaban disparándoles a los muchachos en la Divina Misericordia”, dijo.

“A raíz de que nuestra iglesia nos convoca a que vayamos a la marcha, varias maestras llegaron a mi casa e hicimos un rosario hermoso, grandísimo, es la foto que yo mantengo en mi perfil (de Facebook) y fuimos a acompañar a nuestros obispos… Me pronuncié en Facebook cuando en Masaya la gente estaba de rodillas, me pronuncie como católica, me pronuncié en Facebook cuando estaban disparandoles a los muchachos en la Divina Misericordia”, relató.

La docente explicó que la delegada municipal, Ruth Soriano, hizo que todos los maestros llegaran a los Encuentros Pedagógicos de Interaprendizaje (EPI) la semana pasada, en la capacitación les entregaron sus cartas de despido y “ni los viáticos les pagaron”. Alonso López también se desempeñaba como maestra horaria de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y después de las protestas no la volvieron a llamar.

Al igual que la profesora Alonso, la maestra Lea Azucena Durán fue despedida del Colegio José Dolores Estrada, en el municipio de Tipitapa, durante la capacitación previa al regreso a clases.

Durán tenía 18 años laborando para el Mined y asegura que la echaron por represalia política.

“El día viernes (1 de febrero) a la salida del taller me llamó mi directora, Vilma Ortega, diciéndome que la profesora Ruth Soriano, que es la delegada de Tipitapa, quería hablar conmigo(…) Ella (la delegada) llamó a su guardaespalda para que la acompañara y después me dijo (preguntó) que si estaba triste, yo le dije que ‘no, dígame lo que me va a decir’ y ella me entregó un folder con dos cartas y me dijo ‘firme una y ponga su número de cédula”, relató la maestra.

Meses atrás fue despedida de ese mismo colegio la profesora Rina Ordóñez; ella tiene claro que la razón de su despido es por haber participado en las marchas contra el régimen y denuncia que el día que la echaron, la delegada llegó con la Policía Orteguista a sacarla del colegio como si se tratara de un delincuente.

Otra docente que fue despedida la semana pasada fue Ada Lainez Osejo, quien laboraba en el centro educativo Modesto Armijo, en la ciudad de León. En la carta que le entregaron únicamente dice: “A través de la presente hago de su conocimiento que por faltas a la ética profesional a partir de la fecha usted deja de laborar para el Ministerio de Educación”.

Una carta con la misma redacción le hicieron llegar la semana pasada a la profesora Omara Palacios, en la delegación del Mined en Nandaime, ella asegura que la verdadera razón del despido fue su participación en las marchas contra el régimen gobernante y que en ocasiones anteriores le habían llamado la atención.

