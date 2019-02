Superintendencia de Bancos debe aclarar el origen de Bancorp

Si Albanisa y Petróleos de Venezuela (PDVSA) no son dueños del Banco Corporativo SA (Bancorp), ¿quiénes son los dueños y de dónde proviene el capital con el que se constituyó ese banco? Esta es la interrogante que debe aclarar la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), luego que Bancorp se desvinculara de los fondos Alba tras conocerse que las sanciones de Estados Unidos alcanzaron a la institución que está inserta dentro de un Sistema Financiero nicaragüense debilitado por el impacto de la crisis política.

Las dudas sobre el origen de Bancorp crean más incertidumbre sobre el sistema bancario, que por años ha gozado de una saludable imagen en cuanto a seguridad, según economistas.

Hasta el cierre de esta edición, LA PRENSA no logró respuestas sobre este tema del gerente general de Bancorp, Luis Alberto Morales Uriarte, a quien se le consultó vía correo electrónico. Tampoco se localizó en su oficina cuando se le llamó telefónicamente.

Urcuyo se niega a aclarar

La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, reveló este viernes que las sanciones a Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) alcanzaron a Bancorp, que ha manejado los millonarios fondos de la cooperación de Venezuela, la cual el régimen de Daniel Ortega recibió sin fiscalización pública desde el 2009.

Sin embargo los directivos de Bancorp emitieron un comunicado asegurando no tener vinculación con Albanisa, PDVSA o “subsidiaria alguna” de esas compañías.

Bancorp fue autorizado a operar en septiembre de 2014 por el entonces superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Víctor Urcuyo, quien en esa oportunidad aseguró que el grupo dueño del banco era Albanisa.

Urcuyo se negó ayer a despejar las dudas sobre si Albanisa sigue siendo el grupo financiero detrás de Bancorp o si mientras él fue superintendente autorizó algún traspaso de dueños de la entidad bancaria.

“Yo ya me salí de ahí (Siboif), por favor no me esté molestando que hoy es mi sábado de descanso”, dijo Urcuyo cuando nos identificamos como periodistas de LA PRENSA y seguidamente colgó la llamada.

LA PRENSA no logró comunicarse con Eduardo José Holmann Chamorro, quien es directivo de Bancorp, según la ficha técnica publicada en la web de la Siboif.

Tampoco logró una respuesta de uno de lo exdirectivos de ese banco, Tirso Celedón Lacayo, quien también colgó la llamada.

Urcuyo, como presidente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, confirmó a LA PRENSA en septiembre de 2014 que Bancorp era propiedad de Albanisa. Y así lo reiteró el entonces superintendente en junio de 2015 en la Asamblea Nacional cuando rindió el informe anual sobre el sector financiero del país.

El 10 de junio de 2015, Urcuyo fue cuestionado por diputados opositores en la Asamblea sobre las operaciones de Bancorp, a lo que el funcionario respondió que ese banco había iniciado operaciones el 6 de abril de ese año con autorización de la Siboif. En esa oportunidad Urcuyo confirmó a los legisladores que “hay miembros de Albanisa en la junta directiva” de Bancorp.

Francisco López, quien era vicepresidente de Albanisa, y Jorge Martínez González, presidente de la financiera Caruna, fueron miembros de la directiva de Bancorp hasta el año pasado.

Albanisa y Caruna han manejado el dinero del acuerdo petrolero entre Nicaragua y Venezuela que desde 2007 supera los cuatro mil millones de dólares, recursos manejado sin supervisión pública por funcionarios y allegados a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Siboif obligada a aclarar

El exdirector de Ingresos, Róger Arteaga, dijo que en “la Superintendencia de Bancos están obligados a aclarar quiénes son los socios de Bancorp” para que “se despejen estas dudas que se han levantado y que no le hacen bien al Sistema Financiero ni a la misma institución supervisora”.

Uno de los temas que para Arteaga debe aclarar la Siboif es que si en 2014 al autorizar la constitución de Bancorp se identificó como dueño a la empresa Albanisa, cómo cuatro años después el mismo banco afirma que no hay ninguna vinculación con esa empresa o con PDVSA.

“Toda la responsabilidad es de la Siboif porque cuando emite una autorización para operar a un banco es porque ya expurgaron a sus socios y confirmaron el origen del capital para constituir la entidad… Ese banco fue creado con un capital semilla que en su momento se afirmó que era de Albanisa, y por eso aparecía Chico López entre sus directivos. Si en verdad ya no existe esa relación con Albanisa entonces debe aclararse cuál es el grupo financiero detrás de Bancorp y de dónde procede su capital, si no hay transparencia sobre eso entonces contaminás al resto del sistema”, dijo Arteaga.

El rápido crecimiento de los números de Bancorp

Los números de la Siboif reflejan que los activos y pasivos de Bancorp en los últimos dos años han experimentando crecimientos exponenciales, lo que coincide con el inicio de aplicaciones de sanciones de Estados Unidos contra PDVSA, que es accionista mayoritaria en Albanisa.

En 2015, año en que se comenzaron a publicar los balances financieros de Bancorp, en activos la entidad tenía 5,728 millones de córdobas, pero en 2019 esto se había más que duplicado y se ubicó en 12,375 millones de córdobas.

En cuanto a los pasivos, estos pasaron de 5,208 millones de córdobas inicialmente a 11,673 millones el año pasado. El brusco aumento se registra a partir de 2017.

Ese salto en las cifras de Bancorp coincide con los resultados de una extensa auditoría realizada por la firma estadounidense Grant Thornton, cortada al 31 de diciembre de 2017. Esta reveló que a través de cinco fideicomisos el 6 de octubre de 2017 Caruna —que por años manejó los fondos de la cooperación de Venezuela— cedió a Bancorp 2,465 millones de dólares.

Arteaga refirió que el aumento de los recursos en Bancorp se suscita porque los bancos donde Albanisa “manejó por años la plata de Venezuela, cuando vino la amenaza de las sanciones a PDVSA, entonces le cierran las cuentas”.

Estados Unidos ha aplicado una serie de sanciones al régimen de Ortega y Murillo debido a las violaciones de derechos humanos por grupos paramilitares dirigidos por la Policía Orteguista contra las protestas ciudadanas, que desde abril de 2018 han dejado entre 325 y 535 muertes, según organismos de derechos humanos.

Entre los miembros del círculo de poder del régimen que han sido sancionados por corrupción y violaciones de derechos humanos están Francisco López y la cogobernante Rosario Murillo.

La sanción forzó a López a renunciar a Albanisa, a Bancorp y otras instituciones financieras.

“No es posible que ahora que el Bancorp es sancionado directamente se desvinculen de Albanisa. Hay evidencia ahí en la Siboif (de esa relación), porque para pedir la autorización para ser banco le piden hasta la vacuna del perro del dueño del banco. Y en la Superintendencia que no vengan con el cuento de que no saben quién es el dueño”, dijo Arteaga.

El economista y exdiputado opositor Enrique Sáenz comparte la opinión de que Bancorp puede contaminar al resto del Sistema Financiero, ya de por sí con problemas.

“Cualquiera sabe en Nicaragua, y por tanto se sabe en cualquier lado del mundo, cuál es el origen de Bancorp, porque quienes establecieron ese banco se cuidaron de no ocultar sus relaciones con Albanisa, en consecuencia no es un secreto para nadie”, afirmó Sáenz.

La presencia de Chico López

La relación directa con la empresa que maneja la plata del acuerdo petrolero entre Nicaragua y Venezuela lo reiteraba la ficha técnica publicada en la web de la Siboif, de quiénes eran parte de la directiva de Bancorp donde aparecía Francisco López, quien era vicepresidente de Albanisa, y Jorge Martínez González, entonces presidente de la financiera Caruna, la entidad que inicialmente manejó una parte de los fondos venezolanos.

“¿Qué relación tenía Francisco López con Albanisa y con el Bancorp? ¿Por qué salió Francisco López de esas entidades cuando lo sanciona Estados Unidos? No es necesario ser un investigador profesional para darse cuenta de esa relación, porque es información pública, e intentar deslindar ahora al Bancorp de Albanisa habrá que ver quién lo cree”, dijo el economista y opositor Enrique Sáenz.