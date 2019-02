Investigadores niegan que el cuadro de la Mona Lisa lo siga con la mirada

La sensación visual de que un retrato te sigue con la mirada es lo que se conoce como efecto Mona Lisa. Lo curioso es que el cuadro de La Mona Lisa no tiene ese efecto perceptivo, publica Grandes Medios.

Aunque el efecto Mona Lisa sí existe, este no se produce al mirar ese famoso cuadro en particular, de acuerdo con dos investigadores del Cluster of Excellence Cognitive Interaction Technology (Citec) de la universidad de Bielefeld, en Alemania. Todo parece que los millones de espectadores que miraban La Gioconda y aseguraban que la obra de DaVinci les seguía con la mirada, simplemente estaban equivocados.

