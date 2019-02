Lolo Blandino: “Si fuese presidente por un día daría orden de libertad a todos los presos políticos”

José Dolores Blandino es Ingeniero civil y tiene 65 años. Es el papá de Xiomara Blandino, pero se ha popularizado por su participación activa en las marchas que piden la salida del poder de Daniel Ortega. La Policía Orteguista lo ha detenido 24 veces y dos veces ha estado preso por protestar contra el régimen y portar la bandera azul y blanco.

Puede leer: Odalhya Fernández: “Ya no es un secreto. Todos sabemos cuál es la ruta”

¿Defínase en una palabra?

Azul y blanco.

¿Qué lo hace enojar?

Que la gente no sea sincera.

Un apodo.

“Zurdo”.

Puede leer: Yaser Morazán: “La crisis nacional encarceló a mi papá, pero me devolvió a mi mamá”

Pasatiempos.

Cuidar mis plantas. Soy mi jardinero.

¿Practicó algún deporte?

Ping-pong.

Música favorita.

El rock.

Lea: Lesther Alemán: “Quiero seguir los pasos de Carlos Fonseca”

¿Ha estado a punto de morir?

Sí. Hace 14 meses sufrí peritonitis. Tres días tuve la apéndice reventada y no sabía. ¡Casi me voy!

¿Qué olor lo traslada a su infancia?

El vaho de mi madre.

Lo primero que hace al levantarse.

Orar.

Además: Marlen Chow: “Lo más loco que hice fue entregar de cabeza mi vida a la guerrilla”

Mala palabra favorita.

¡Jueputa! (ríe).

¿Cuántos pares de zapatos tiene?

Siete.

¿Lo más extraño que ha comido?

Culebras, en un viaje a China para jugar ping-pong.

¿Qué lo pone nervioso?

Ver la necesidad de la gente.

Lea también: Violeta Granera: “Me pone nerviosa incumplir con horarios y compromisos”

¿Toca algún instrumento?

Me encanta la marimba. Compré una, pero no he encontrado quién me enseñe (a tocarla).

Un ídolo.

Mahatma Gandhi. Admiro su lucha pacífica activa.

Si fuera presidente por un día, ¿qué haría?

Me la ponés difícil. Tantas cosas que hay que hacer. Daría orden de libertad a todos los presos políticos y tendría de regreso a los nicaragüenses que se han exiliado.