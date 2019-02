El poeta Ernesto Cardenal hospitalizado por una infección renal

Ernesto Cardenal, uno de los poetas vivos más importantes de hispanoaméricana, se encuentra internado en el Hospital Vivian Pellas como resultado de una infección renal. A sus 94 años, su salud es delicada pero se mantiene “estable” y con tratamiento, confirmó, Luz Marina Acosta, su asistente.

El 20 de enero, el poeta festejó su cumpleaños 94 con sus amigos y con la firma de su nuevo libro Hijos de las estrellas, recordó Acosta.

Entre el 2018 y lo que val del 2019, Cardenal ha sufrido cinco recaídas, en cuatro de ellas ha sido llevado a cuidados intensivos. En esta ocasión no fue trasladado a esa unidad.

“El no está en intensivo, no está grave, está en una pieza. No te puedo decir que se muere o que se está muriendo”, comentó Acosta.

Recordó que su edad, todo es más difícil. Por lo que no puede crear falsas esperanzas o expectativas. Por lo que cualquier cosa a su edad es grave.

“El ha sido fuerte, y esta es la quinta vez en los últimos meses que se interna. Yo ruego a Dios que salga”, refirió.

El poeta se encuentra internado desde el pasado lunes 4 de febrero. Acosta espera que en los próximos días el bardo sea dado de alta.

Cardenal ha sido galardonado con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda (2009), Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2012) y el más reciente, en septiembre de 2018, con el Premio Internacional Mario Benedetti.

Estoy preocupada por la gravedad de nuestro gran poeta Ernesto Cardenal. El está listo para partir. A sus 94 lo ha dicho con frecuencia. Los que no estamos listos somos nosotros. Ojalá no se nos vaya aún. — Gioconda Belli (@GiocondaBelliP) February 12, 2019

México prepara homenajes

Para el mes de marzo, Anamá Ediciones que dirige Salvadora Navas y amigos del poeta en México, preparan varios homenajes al poeta Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2012), anunció Acosta.

El año pasado el poeta recibió el Premio Internacional Mario Benedetti, el cual lo dedicó al niño mártir Alvarito Conrado.

El poeta no pudo asistir a Uruguay a recibirlo por su delicado estado de salud. Tampoco asistió al homenaje que se le tributó a su vida y obra en la edición 32 de la Feria Internacional de Guadalajara, en México.

El año pasado el bardo también festejó en su residencia el 93 aniversario de su nacimiento. Entonces Anamá Ediciones publicó el libro Así en la tierra como en el cielo.

Este es “una oración en la que sobresale el interés de Cardenal por la ciencia”, explicó entonces su editora Salvadora Navas. Este poema también habla sobre el cosmos, creación, vida, muerte y resurrección.

Libros

Cardenal nació en Granada, un 20 de enero de 1925. Es autor del celebrado libro Canto Cósmico así como de: Hora 0 y Gethsemany Ky (1960); Epigramas (1961); Salmos (1964); Oración por Marilyn Monroe y otros poemas (1965); El Estrecho Dudoso (1966) y Homenaje a los indios americanos (1969); Quetzalcóatl (1988).

