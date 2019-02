Ofilio Castro tumba a Nemesio Porras como líder histórico de bateo

Un brutal repunte en las últimas siete temporadas, ha elevado el promedio de bateo de Ofilio Castro a lo más alto en la historia de nuestro beisbol, desplazando al legendario artillero Nemesio Porras, cuyo porcentaje vitalicio de .354 parecía inalcanzable a la hora de su retiro, hace un poco más de 10 años.

Ofilio entra esta temporada con un alucinante promedio de bateo de .375 en su carrera, por 818 hits en 2,182 visitas al plato. Fue el campeón de bateo de la campaña anterior con .436 y en los últimos tiene años batea para .396. El mejor período de siete años que tuvo Nemesio fue de 1992 a 1998 con .394.

“Me siento contento por Ofilio. Es un gran bateador y demuestra que esta generación de jugadores tiene mucha calidad. Los récords se hicieron para superarse”, apuntó Nemesio.

Para Ofilio es un logro más en su gran carrera y su vida, la que dice ha cambiado en los últimos dos años.

“Gracias a Dios por este mérito. Es una bendición más. Llevo más de un año teniendo una vida más ordenada, buscando el camino de Dios y me ha bendecido en gran manera, ganando el campeonato de bateo del Pomares, luego campeón con los Dantos y en la Liga Profesional con León, y más reciente consiguiendo la clasificación a los Juegos Panamericanos con la Selección. No sabía de este récord de bateo, pero no me sorprende porque he trabajado duro para tratar de sobresalir y sé que he puesto buenos números”, afirmó Ofilio.

Las comparaciones son inevitables. Los partidarios de Nemesio dirán que lo hizo en más juegos y turnos al bate, mientras quienes apoyan a Ofilio podrán decir que él lo hizo exclusivamente con bate de madera. La realidad es que se trata de dos extraordinarios peloteros de nuestro beisbol y cada uno dominó su época.

Nemesio jugó en la llamada era del bate campana, pero ahora mismo también estamos viviendo una época de desbordante bateo. Prueba es que en la lista de los 10 mejores, que incluye un empate en el décimo lugar, ocho de los bateadores pertenecen a esta generación, y además de Ofilio, Dwight Britton (.367) y Darrell Campbell (.361) también pasaron a Nemesio.

Ofilio tiene 35 años de edad y todavía luce en plenitud para mantenerse en las alturas. “Ahora que sé que éste récord es mío, por supuesto que voy a luchar por mantenerlo”, aseguró Ofilio, quien conoció que los costeños Britton y Campbell le pisan los talones.

Los más jóvenes en la lista de los 10 mejores son Jilton Calderón, con 30 años de edad, y Britton, con 31. Calderón tiene promedio de .350 y su carrera sigue en ascenso, sobre todo después de exhibirse en la Serie del Caribe.

Así que preparémonos para una feroz lucha por ser el dueño del mejor promedio de bateo histórico en los campeonatos nacionales, luego que Nemesio estuvo en la cima por largo tiempo. Eso sí, Ofilio no está dispuesto a ceder.