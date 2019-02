Juan Igor González, mánager de Puerto Rico, se alinea a federación sobre serie en Nicaragua

Juan Igor González, mánager de la selección de beisbol de Puerto Rico, se ha pronunciado en el mismo tono de la Federación de Beisbol de Puerto Rico, a favor de la realización de la serie de fogueo entre las selección de pelota de la isla y de Nicaragua en el Estadio Nacional Dennis Martínez el mes próximo.

En declaraciones al diario Primera Hora, González, al igual que el presidente de la FBPR, José Quiles, y la presidente del Comité Olímpico boricua, Sara Rosario Vélez, dijo no ver nada malo en el viaje de su equipo a Nicaragua, donde jugarán los días 15, 16 y 17 de marzo.

“Lo nuestro es el deporte, no la política. Así que hasta el momento que estamos hablando, el plan es que iremos a ese torneo”, expresó González a Primera Hora.

González se dio por enterado de la campaña en redes sociales y el rechazado de muchos nicaragüenses a la realización de serie, entre los que destaca el mismo Dennis Martínez, ex grandes ligas que inspiró el nombre del Estadio Nacional donde se realizarán los partidos.

“Respeto sus palabras. No he hablado con él directamente, pero veremos a ver qué pasa. Me imagino que cuando nos reunamos para practicar surgirán muchas preguntas y que Quiles y la presidenta del Copur las contestarán. En cuanto a la seguridad, pienso que estaremos bien allá porque el Estado de Nicaragua nos proveerá la seguridad. Así que veremos a ver. Yo tengo muchos amigos en Nicaragua y nadie me ha dicho al momento que no vayamos”, señaló González.

Martínez a sostenido que, “No es momento de estar haciendo torneos internacionales porque la gente no va a ir. La gente está dolida y está viviendo unos momentos que no son para estar viendo este tipo de eventos”.

González ya ha visitado con anterioridad Nicaragua, lo hizo en 2014 para participar en la ceremonia de premiación a lo mejor del año de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua (ACDN).

Rechazo en Nicaragua

La serie amistosa de beisbol anunciada entre Puerto Rico y Nicaragua para el próximo mes ha causado una amplia crítica y rechazo social porque el escenario para jugar pelota sería el estadio Dennis Martínez, mismo que, según averiguaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), fue utilizado de palco para francotiradores el 30 de mayo de 2018, día de la masacre a la marcha de las madres.

Video que muestra cómo el Estadio Dennis Martínez se usó para reprimir

El GIEI recopiló más de 10 mil fotografías y videos que son pruebas contundentes de la sanguinaria represión de la dictadura en #Nicaragua. Así operaban los paramilitares asesinos con la Policía Orteguista

Videos constatan que al percatarse que una parte del ataque provenía del Dennis Martínez, los manifestantes que estaban cerca a este gritaban que se debía tener cuidado; sin embargo horas después, en la caída de la tarde, se contaban seis muertos. Todos heridos de bala y que pertenecían al bando de los manifestantes que ese día salieron con la consigna “Nicaragua se une para exigir justicia”.

La utilización de las instalaciones deportivas como cuartel de la Policía Orteguista y paramilitares fue denunciado por personas que participaron en la marcha de las madres y también por algunos cronistas deportivos como Miguel Mendoza y Yader Valle, quienes posteriormente fueron expulsados del estadio al ser declarados non gratos por solo decir la verdad.

La campaña de rechazo de la serie también se da porque la misma es vista como parte de la estrategia del régimen de mostrar normalidad en el país, mientras a diario se cometen abusos a los derechos humanos y se ha impuesto un estado policial.