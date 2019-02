Presidente del Parlamento Europeo envía carta a Daniel Ortega pidiendo liberación de los presos políticos

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, envió una carta este jueves al dictador Daniel Ortega, donde le hace ver que incumplió el acuerdo de garantizar la integridad física de los presos políticos que fueron visitados por los parlamentarios europeos a Nicaragua el mes pasado.

Tajani publicó la carta en su cuenta de Twitter, donde pide a Ortega la liberación de los presos políticos, el cese a la represión y que permita el retorno de las organizaciones internacionales a Nicaragua.

El presidente del Parlamento Europeo expresó en la misiva que hace eco de la información que le trasladaron los miembros de la delegación que visitó el país, quienes antes de irse, el 26 de enero, ofrecieron una conferencia de prensa en la que rechazaron la versión del golpe de estado que argumenta el régimen de Ortega, para reprimir y detener a sus opositores.

“Le anuncio que el Parlamento Europeo hará pública su condena y pedirá asimismo a la Unión Europea que actúe en consonancia con la gravedad de la situación que se vive en Nicaragua. Si el régimen no da muestras concretas de que se respeta las tres peticiones que le han sido solicitadas, habrá pronto medidas”, dijo Tajani en su carta.

El Parlamento Europeo pide al Presidente Ortega que libere a los presos políticos, cese la represión y permita el retorno de las organizaciones internacionales a Nicaragua. Lee mi carta al respecto. pic.twitter.com/HWy2wPSXhD — Antonio Tajani (@EP_President) 14 de febrero de 2019

El presidente del Parlamento Europeo hace ver en su carta que está al tanto de las últimas agresiones que sufrieron las presas políticas en la cárcel de mujeres La Esperanza y también del traslado de algunos reos a una nueva prisión.

“La delegación europea pudo desarrollar toda su agenda sin interferencia, pero es preciso subrayar que la visita tuvo lugar sobre la base de una serie de garantías ofrecidas por su Gobierno. En concreto, se garantizó que las personas con las que se reuniera la Delegación no sería objeto de represalias posteriormente. Sin embargo, esta garantía ha sido incumplida, ya que hemos tenido noticias fehaciente de que varias de las activistas presas que la Delegación europea visitó en la prisión de mujeres de La Esperanza han sido violentadas, entre ellas, Irlanda Jerez, Brenda Muñoz y Jeysi Lagos -cuyo paradero al parecer al parecer se desconoce-, Reyna Valera, Claudia Campos, María Mercedes Chavarría y Tania y Olesia Muñoz”, manifestó Tajani en la visita.

Te recomendamos leer: Las tres recomendaciones de la Unión Europea para que se retome el diálogo en Nicaragua

Por su parte, el eurodiputado Ramón Jáuregui, jefe de la misión que visitó Nicaragua a finales de enero, advirtió que de no atenderse las peticiones hechas por el Parlamento Europeo, en marzo estarán solicitando sanciones severas contra el régimen de Ortega. “La semana que viene me reuniré con nuestro embajador europeo en Managua. Si no hay cambios, en marzo aprobaremos en el pleno una durísima resolución contra su gobierno y pediremos sanciones severas”, aseguró Jáuregui, a través de su cuenta de Twitter.

El presidente del #PE #Tajani ya ha enviado la carta a #Ortega q le pedimos el lunes.

La semana q viene me reuniré c nuestro embajador europeo en #Managua. Si no hay cambios,en Marzo aprobaremos en el pleno una durísima resolucion contra su gobierno y pediremos sanciones severas — Ramón Jáuregui (@RJaureguiA) February 14, 2019

Las tres medidas de las que habló el presidente de la Eurocámara son las que mencionaron los diputados en Managua: Libertad provisional de los presos políticos sometidos a juicio, cese de las limitaciones a las libertades y el acoso a los líderes sociales y regreso de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.