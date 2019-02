Régimen miente y mete estocada a productos de la canasta básica y a empresarios en versión final de reforma fiscal

El régimen de Daniel Ortega finiquitó hoy la versión final del proyecto de reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que pese a ser rechazada por la gran mayoría del sector privado, dado a que profundizará la recesión económica y producirá más desempleo y cierre de empresas, la aplanadora orteguista se prepara para aprobarla la próxima semana en la Asamblea Nacional.

A como se temía, los diputados orteguistas que integran la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional solo hicieron ajustes menores al proyecto de reforma fiscal, pero se mantuvo en gran medida el objetivo de clavar impuestos a varios productos de la canasta básica, a las materias primas que se usan para producir alimentos, las maquinarias, entre otros.

También el régimen apunta a aumentar el anticipo mensual de las medianas y grandes empresas, pese a que estas han advertido que esta medida las dejará sin liquidez y las llevará al borde de la quiebra y las empujará a recortar planilla, es decir despedir personal.

Son cambios ligeros los que los diputados sandinistas introdujeron al proyecto enviado por Ortega, como por ejemplo se incorporó a los supermercados dentro de la lista de empresas que pagarán el anticipo mensual del IR sobre sus márgenes de comercialización y no sobre sus ventas; se aumentó el techo exento del pago del Impuesto sobre la Renta (de 40 millones de córdobas en renta anual a 60 millones de córdobas) a las cooperativas legalmente constituidas, se mantuvo que el Crédito Tributario de 1.5 por ciento a los exportadores sea deducible, siempre y cuando las empresas demuestren que este beneficio se transfirió a los productores; se ajustó a la baja el aporte inicial contemplado por los casinos, entre otros.

Son al menos 60 artículos de la Ley de Concertación Tributaria que el régimen está impulsando cambios, en su mayoría para aumentar el aporte de las empresas de todos los sectores productivos y económicos del país.

Además se hicieron retoques en algunos productos de la canasta básica que inicialmente estaba contemplado que se gravarían, principalmente en lo relacionado con los alimentos cárnicos.

A continuación los principales golpes que contiene la reforma fiscal en su versión final:

Lo que impacta a la canasta básica y otros alimentos

Aunque en la introducción del dictamen de la reforma fiscal se señala que los bienes de consumo popular de primera necesidad de la canasta básica quedarán protegidos con el ajuste tributario, incluidos aquellos productos que se venden en los supermercados, lo cierto es que el régimen miente.

Una revisión exhaustiva realizada por LA PRENSA revela que los diputados sandinistas mantuvieron la decisión de clavar con impuesto la producción nacional de bienes de uso para el hogar como papel higiénico, jabones de lavar y baño, detergente, pasta y cepillo dental, desodorante, escoba, cerillos o fósforo y toalla sanitaria.

También se gravará la producción nacional de vestimenta, tales como: pantalones, faldas, camisas, calzoncillos, calcetines, zapatos, chinelas, botas de hule y botas de tipo militar con aparado de cuero y suela de hule para el campo, blusas, vestidos, calzones, sostenes, camisolas, camisolines, camisetas, corpiños, pañales de tela, y ropa de niños y niñas. La enajenación local de estos productos, realizadas por empresas acogidas bajo el régimen de zona franca, estará sujeta al pago del IVA.

En cuanto a los alimentos cárnicos, los diputados hicieron cambios ligeros en las carnes de pollo, res y cerdo. En el caso del pollo, se gravará con impuesto la pechuga con o sin alas y los filetes, hasta ahora solo la pechuga pagaba impuesto.

En el caso de la carne de res, ahora pagarán impuesto la lengua, la costilla, cortes especiales y la lengua, así como se mantiene gravado los filetes y lomos. En la carne de cerdo pagarán impuesto ahora las chuletas, costilla y tocino, así como se mantiene gravado los filetes y lomos.

En cuanto a las verduras y granos básicos, se mantiene la medida de gravar con impuesto todos estos alimentos no sometidos a proceso de transformación o envasados, con excepción del arroz, maíz, trigo, frijol negro y rojo, tomate, cebolla blanca y amarilla, chiltoma, repollo, papas, banano y plátano.

En el caso del arroz de calidad 80/20 o mayor a este, el régimen clavará con impuesto cualquiera que fuere su presentación. Hasta ahora este tipo de arroz no estaba gravado en presentaciones igual o menor a 50 libras.

Con la reforma fiscal, ahora todas las bebidas no alcohólicas a base de leche, aromatizadas, o con frutas o cacao natural o de origen natural pagarán Impuesto al Valor Agregado. En lo que sí desistió el régimen fue cobrar impuesto al pan dulce tradicional.

Pero el golpe más devastador del ajuste que el régimen se negó a retirar su decisión de gravar las materias primas o insumos que se usan en la elaboración de varios productos terminados o industrializados, entre los que figuran arroz, azúcar, carne de pollo, leche líquida e integra, aceite comestible, huevos, café molido, harina de trigo, jabón de lavar, papel higiénico, pan simple y pinolillo. Hasta ahora todo esto estaba exento, lo que permitía hacer más accesible cada uno de estos productos.

También mantiene su medida de gravar el café molido en presentaciones igual o menor a 115 gramos, es decir las bolsitas de café instantáneo.

Todas estas medidas contenidas en el artículo 127 de la Ley de Concertación Tributaria contradicen el discurso oficial en la introducción del dictamen, donde los orteguistas plantean: “Con esta medida, el GRUN (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional) continúa priorizando el derecho de las familias más pobres al acceso y disfrute de una alimentación saludable, a través del consumo de verduras, frutas, hortalizas, pescados frescos y carnes de res, cerdo y pollo en sus diferentes cortes populares; garantizando la seguridad y soberanía alimentaria de las familias nicaragüenses.

Miente sobre maquinarias e insumos

Pero además el régimen miente cuando en su introducción del dictamen asegura que la Comisión “ha revisado las medidas y garantiza que todos los productos del sector agropecuario que se necesitan para impulsar este sector, quedan exonerados del IVA a través de listas taxativas con el objetivo de garantizar que también el pequeño y mediano productor pueda beneficiarse de esta medida”.

Esa protección según el régimen incluye mantener la exoneración a “productos veterinarios, vitaminas y premezclas vitamínicas exclusivas para uso veterinario y los destinados a la sanidad vegetal, insecticidas, plaguicidas, fungicidas, herbicidas, defoliantes, abonos, fertilizantes, semillas y productos de biotecnologías para uso agropecuario o forestal, melaza y alimento para ganado vacuno, porcino, aves de corral y acuicultura quedan exonerados del IVA”.

Pero en el artículo 127 de dicha ley desaparecen los numerales 14 y 15 de la LCT vigente relacionados con la exención de productos veterinarios para la sanidad vegetal, así como las exenciones a los insumos agrícolas, entre ellos fertilizantes, semillas, fungicidas, herbicidas, entre otros, por lo que todos estos empezarán a pagar impuestos.

También el régimen en su propuesta asegura que mantiene la exoneración y exención a las importaciones de maquinarias agrícolas, pero en el artículo 127 desaparece el numeral 16 que actualmente impedía que “la maquinaria agrícola y sus repuestos, llantas de uso agrícola y equipo de riego” pagarán impuestos.

Cuando se anunció el proyecto de reforma a la Ley de Concertación Tributaria, la Cámara de Industrias de Nicaragua había advertido que el 70 por ciento de los productos de la canasta básica subirían más del 50 por ciento de sus precios, lo que provocaría que esta pase de 13 mil córdobas actualmente a 17 mil córdobas.

Aún así el régimen mantiene su medida de quitar exoneración o exención a varios productos o subcomponentes de la cesta familiar.

En lo que cedió el régimen

Entre los pocos aspectos que cedió el régimen en el proyecto de reforma a la Ley de Concertación Tributaria figura no gravar con Impuesto al Valor Agregado los servicios de arrendamiento de tierras, maquinaria o equipo para uso agropecuario, forestal o acuícola.

También permitió que los supermercados se pudieran acoger al artículo 63 de la Ley de Concertación Tributaria para pagar el anticipo mensual sobre los márgenes de comercialización, y no sobre sus ventas totales. Esto había provocado preocupación en el sector, dado a que este segmento de negocio depende de altos volúmenes de ventas con bajos márgenes de ganancias.

Otros de los aspectos en lo que cedió con respecto a la propuesta inicial de reforma a la ley fiscal es que se retracta en su intención de gravar los bienes inmuebles usados, como los carros usados, muebles usados y la ropa usada.

No habrán títulos de compensación, pero…

Y aunque en el dictamen el régimen decidió no crear los títulos de compensación por el aumento de la alícuota del anticipo mensual del Impuesto sobre la Renta, los diputados sandinistas dejaron a disposición del Ejecutivo que si quiere diseñar estos títulos envíe un proyecto de ley por separado.

“Los Diputados y Diputadas de esta Comisión luego de realizar un análisis técnico jurídico, han decidido no incorporar en la presente Ley lo relacionado al “Título de deuda del Pago Mínimo Definitivo” por no ser este un tema de carácter tributario. No obstante, consideramos que queda a criterio del Poder Ejecutivo retomar este planteamiento presentando la correspondiente iniciativa de Ley, conforme a los lineamientos del ordenamiento jurídico vigente”, según se lee en el dictamen.

El régimen inicialmente había propuesto crear títulos de compensación a las empresas que sufrirán el aumento de la carga del anticipo mensual que pasará de 1 por ciento a 2 y 3 por ciento, para las empresas medianas y grandes. Las pequeñas continuarán con el 1 por ciento.

El sector privado ya rechazó esa propuesta al asegurar que no hay condiciones para que en el mercado bursátil se transen papel, dada la incertidumbre que reina en el país por la crisis sociopolítica que hasta ahora no se vislumbra una salida.

Se mantiene aumento del anticipo a empresas

El régimen no dio pie atrás en su decisión de aumentar a 2 y 3 por ciento la alícuota del anticipo del IR, por lo que ahora las empresas con ingresos anuales de entre 60 y 160 millones de córdobas entregarán al Fisco cada mes 2 por ciento en lugar de 1 y las que tiene más de 160 millones de córdobas en ingresos anuales el aporte mensual será de 3 por ciento.

“La Administración Tributaria actualmente tiene un universo de 135 mil contribuyentes, de los cuales 450 son Grandes Contribuyentes y aproximadamente 600 son principales contribuyentes, ambas categorías son las llamadas a incrementar su alícuota a 3 por ciento y 2 por ciento respectivamente, lo que equivale a mil cincuenta contribuyentes representando el 0.8% del total de contribuyentes, quienes durante los últimos diez años “han acumulado mayores riquezas”, señala la Comisión en el dictamen.

Lo que no ignoran los diputados en la reforma es que a estas empresas a partir de este mes se les elevó de 19 a 22.5 por ciento el aporte de la patronal del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). En el caso de las pequeñas y medianas, que suelen tener menos de 50 trabajadores, pasó de 19 a 21.5 por ciento.

En este aspecto, el régimen solo cedió de que las empresas pesqueras localizadas en la Costa Caribe y que estén clasificadas como grandes contribuyentes su aporte en concepto de pago mínimo definitivo será de 2 por ciento en lugar de 3 por ciento como el resto de empresas que están en la misma categoría.

Cede con Crédito Tributario a exportadores, pero más control

En el caso del Crédito Tributario de 1.5 por ciento sobre el valor FOB a los exportares, el dictamen ahora señala que se permitirá que las empresas de este sector se acrediten el anticipo mensual de los impuestos o en el IR anual, “siempre y cuando el mismo se traslade en efectivo o en especie la porción que le corresponde en base a su valor agregado al productor o fabricante, en su caso”.

En este sentido, señala que “la Administración Tributaria deberá auditar el cumplimiento de esta disposición, de lo contrario el contribuyente queda obligado a restituir el crédito tributario”.

En la propuesta inicial, se iba a permitir que este crédito tributario iba a ser deducible solo “sobre el excedente que resulte de aplicar el Pago Mínimo definitivo”.

La novedad ahora es que el Fisco va a ejercer mayor control sobre el traslado de este beneficio fiscal a los productores o fabricantes de mercancías para la exportación.

Régimen protege las dietas recibidas por funcionarios

En cuanto a la retención definitiva a dietas pagadas a directivos que participan reuniones o sesiones de miembros de directorios, consejos de administración, consejos u organismos directivos o consultivos y otros consejos u organismos similares, el régimen mantiene el aumento de 12.5 por ciento a 25 por ciento.

La única excepción que hizo en el dictamen los diputados es que la retención del 12.5 por ciento se mantendrá para “las dietas percibidas por los concejales y concejalas por asistencia cumplida a las sesiones ordinarias o extraordinarias de los Concejos Regionales, Concejo Municipal y trabajo de Comisiones Municipales”.

Se mantiene cambio de plazo para declarar impuestos

Los diputados mantuvieron la disposición de disminuir el tiempo para presentar la Declaración del IR, al último día de febrero, antes era el último día de marzo. Y se adelanta la Declaración del IVA del 15 de cada mes al 5.

Esta medida había sido rechazada también por las cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que señalaron que afectaba el flujo de capital de trabajo de las empresas.

No cede en más impuestos a bebidas alcohólicas y cigarrillos

Y aunque el sector turismo había advertido que el aumento en la carga de estos productos que son indispensables en el servicio que ofrecen a los turistas dañarían la competitividad, el régimen mantuvo clavar impuesto a los cigarrillos, tabaco y bebidas alcohólicas.

Pero alivia a casinos

Otro de los aspectos en los que también cedió el régimen de Daniel Ortega es suavizar la carga impositiva a los casinos respecto a como había propuesto inicialmente. Por ejemplo, por cada mesa de juego ahora pretende obtener 450 dólares en lugar de 600 dólares que había señalado en la propuesta inicial. Este monto subirá a 500 dólares en 2020. Hasta ahora los casinos por cada mesa de juego aportaban al Fisco 400 dólares.

Además por cada máquina por sala de juego ahora el régimen va a cobrar 40 dólares y no 50 dólares como había buscado inicialmente. Hasta ahora este sector paga 25 dólares por las primeras 100 máquinas; 35 dólares por las siguientes 200 máquinas en exceso de 100 máquinas; y 50 dólares por las demás máquinas en exceso de 300 máquinas.

Consulta a la medida del régimen

Pese al rechazo generalizado del ajuste fiscal, este proyecto de reforma es de los más consultados en los últimos años y aseguró que tomó en cuenta las observaciones llevadas por los empresarios y trabajadores. LA PRENSA conoció que las pocas cámaras del Cosep que asistieron a la consulta le dejaron claro al Gobierno que no habían condiciones para aplicar una reforma dado a que la economía estaba colapsada como consecuencia del impacto de la crisis sociopolítica.

El dictamen revela que los gremios o asociaciones que asistieron a la consulta de la reforma son en su mayoría afines al régimen de Daniel Ortega, incluidas cooperativas de productores.

Estos fueron los que asistieron a la consulta, según el dictamen:

Estos fueron los que asistieron a la consulta, según el dictamen:

Los que no asistieron:

Los que no asistieron:

En este último grupo está la gran mayoría de empresas sobre la que recaerá el impacto de la reforma fiscal, que el régimen pretende aprobar la próxima semana.