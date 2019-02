Presidente de la ACDN justifica carta enviada a federación puertorriqueña

Entre algunos cronistas deportivos y ciudadanos en general, ha causado cierta indignación el envío de una carta por parte del ejecutivo de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua (ACDN) a la Federación de Beisbol de Puerto Rico, en la que se refiere a un gran ambiente beisbolero en el país e insta a la llegada al país de la selección boricua para la serie de fogueo con el equipo nacional en marzo.

Moisés Ávalos, presidente de la ACDN, justificó ante LA PRENSA el envío de esta carta porque según él hubo una solicitud de parte de periodistas puertorriqueños para conocer la visión de su organización de la situación del beisbol en el país.

“En principio, del circuito de periodistas deportivos de Puerto Rico hace rato me están pidiendo si puedo yo mencionar, decir, cómo está el ambiente deportivo, beisbolero, aquí en Nicaragua por todo lo que se estaba diciendo, ahí eso lo tenía pendiente. Algunas personas también estaban mencionado que Juan González y mucha gente estaba pidiendo opinión a la prensa deportiva acá. Entonces en ese sentido juntamos las dos situaciones y se la mandamos a la gente de Puerto Rico, en este caso a la federación que es la que está coordinando todo el tema”, explicó Álvalos.

Al consultarle a Ávalos por qué en su carta no mencionó el hecho de que existe un rechazo entres sectores de la población nicaragüense, incluyendo a ex grandes ligas Dennis Martínez y al mismo Luis Roberto Clemente, hijo del fallecido astro boricua Roberto Clemente Walker, argumentó que a él le consultaron sobre los cronistas y el ambiente beisbolero, no sobre situaciones de rechazo.

“La carta no lleva nada de política, dice la verdad. ¿Yo tengo que mencionar rechazo, a favor o esto y lo otro?, solo estoy mencionando como está el ambiente del beisbol. Si vos leés la carta, lo que explico es cuál es el ambiente con respecto al beisbol, porque lo que me están pidiendo a mi es lo del periodismo deportivo, la prensa deportiva cómo ve todo eso. Qué es lo que yo miro, que todos los programas, todas las páginas, aquí lo que se respira es beisbol. En ningún momento me están diciendo, esa serie como está”, señaló.

“Yo no voy a ir a hablar de rechazo, ya esos son otros tipos de intereses o intenciones, a mi lo que me interesa es que se vaya trabajando todo eso ahí”, agregó el también trabajador de la oficialista Nueva Radio Ya.

De hecho, este viernes la Comisión Nicaragüense de Beisbol Superior (CNBS), creada por el gobierno para regir el campeonato nacional de pelota, envió una carta a la FBPR en el mismo tono que el de la ACDN, en una evidente campaña aprovechada por la organización boricua para justificar el viaje de su selección al país.

Error involuntario

En la carta emitida por Ávalos, aparecía el membrete con los nombres de todos los miembros de la junta directiva de la ACDN, incluyendo a Janyeska Sequeira, que renunció a su puesto y su afiliación a la organización en diciembre pasado, durante la realización de una asamblea general que tuvo un episodio difícil por la inconformidad de miembros de la organización en desacuerdo con el actuar de la directiva frente a agresiones y persecución a algunos agremiados.

“Nosotros teníamos aquí en la Radio Ya una oficina donde hacíamos todo, al ser quemada y ser saqueada no pudimos sacar algunas cosas, qué es lo que a mi me queda, el último correo de la papelería que le mandamos a la imprenta. Entonces la cuestión de la carta, lo que hice fue hacer una carta sobre el machote de la última papelería y en ningún momento me percaté de lo que aparecía, fue algo no intencional”, aseguró Ávalos al respecto.

Sequeira dijo que su renuncia se debía a que no estaba en acuerdo con el actuar de la directiva, que se había negado a tomar una postura de respaldo en los casos de cronistas deportivos agredidos durante el peor momento de la crisis sociopolítica que vive el país.

“Si no querés meterte en política, perfecto, no lo hagás, pero se justo. Esa era una de las cosas que yo siempre planteé, nosotros como ACDN podemos enviar un comunicado de una situación abogando por la no violencia, entonces, si no querés meterte en política y no querés revolver el cebo con la manteca, no hagás ese tipo de comunicado (como el enviado a la federación boricua), además creo que como deporte no estamos como para estar celebrando eventos deportivos de esa magnitud”, comentó Sequeira.

Al consultarle a la cronista si cree que la ACDN ha sido politizada respondió que: El mismo comunicado es la respuesta.