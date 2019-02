Carlos Téller vence a Cuba como refuerzo de las Estrellas de la Liga

El siempre respetado equipo de Cuba no escapó al gran momento que atraviesa el zurdo nicaragüense Carlos Téller, quien este domingo en el estadio Nino Bengoa, de San Salvador, derrotó 6-3 a los antillanos, lanzando para las Estrellas de la Liga de Beisbol de El Salvador.

Téller tiró ocho entradas y permitió tres carreras, una de ellas sucia, con ocho hits, dos bases y tres ponches. El dominicano Edison Frías cerró el juego y se anotó el salvado.

Nicaragua no le gana un juego amistoso a Cuba desde 2001, pero el nicaragüense Téller le dio ese gusto a El Salvador, contando además con un nica como mánager, Jorge Luis Avellán.

“Me sentí cómodo. Avellán me dejó lanzar con tranquilidad, me dio confianza y los muchachos me respaldaron”, dijo Téller después del partido.

Téller fue invitado a esta serie por ser un ex becario de FESA (Fundación Educando a un Salvadoreño) y fue justamente con ellos que consiguió su primer firma profesional con los Piratas de Pittsburgh.

Cuba ganó los dos primeros partidos de la serie, pero no pudo con Téller en el cierre. El zurdo está en un momento magestouso. Estuvo implacable en los playoffs de la Liga Profesional de Nicaragua, luego con la Selección venció a Brasil y Canadá para ayudar a Nicaragua a clasificar a los Juegos Panamericanos, y en la Serie del Caribe tiró 5.1 entradas de tres anotaciones (dos de ellas en el sexto por dos corredores que dejó en las bases) ante República Dominicana, y ahor derrota a Cuba. Ojalá mantenga esa consistencia por mucho tiempo.