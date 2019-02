Miguel González, ranqueado mundial: “Yo pensaba que todos en Nicaragua amaban a Chocolatito”

Se apoda la Aguja, pero sus puños no son sinónimos de aguijón porque su verdadera fortaleza está en la mente. Miguel González es un púgil chileno ranqueado en la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) como número dos, y en su momento, fue candidato para enfrentar a Román González. El pugilista navega en el mundo de la lectura. Su elocuencia y coherencia de ideas demuestra que sus palabras no son huecas. Está leyendo a Carlos Irusta, quien publicó la vida de Carlos Monzón, pero su mayor sorpresa en las tres semanas de campamento en Nicaragua es la apatía de la gente por Chocolatito.

“Desde que llegué a Nicaragua me he dedicado plenamente al campamento. Me gustaría hacer sparring o pelear algún día con Chocolatito. Ahora si me ha sorprendido mucha gente en Nicaragua que no quiere a Chocolate, no sé la razón sin es por tema político, no tengo idea. Yo tenía otra imagen pensé que todos en Nicaragua lo amaban. La otra vez me dijeron que si peleaba con Chocolate que le ganara. No he tenido la oportunidad de conversar con él, he querido ir al Roger Deshon para platicar y aprender de su boxeo. Leí que estaba mal de la rodilla y espero que se recupere”, explicó González, quien recibió la ayuda de Rosendo Álvarez para instalarse en el país.

El chileno es de esos pugilistas llenos de hidalguía, es la figura de su país en un deporte situado en el ostracismo y estigmatizado por lo violento. A pesar de eso, tendrá un compromiso el 22 de marzo contra Andrew Moloney en su tierra en eliminatoria al título mundial. “Yo estoy concentrado cien por cien en el boxeo. Tengo un compromiso que sé que ganaré. Se me ha hecho largo la oportunidad contra Yafai y se podría retrasar si Chocolatito acepta la pelea, porque él tiene nombre y pasa encima de todos por su historia y legado”, explicó.

“Yo le ganó a Chocolatito, yo respiro y vivo boxeo. En Chile mi trabajo cuando no estoy entrenando es dar clases particulares de boxeo. Esto es mi vida desde que decidí dedicarme profesionalmente”, agregó la Aguja.

Se acercan las cinco de la tarde y la Aguja sigue trabajando sin misericordia en el Nicarao, su obstinación por hacer historia no tiene límites. Es un optimista desmedido y confiado en sus habilidades. En 30 combates solo ha perdido una vez y ha noqueado solamente a seis. Lo suyo no es la pegada ni el talento sobrado, pero es metódico e inteligente y de vez en cuando la persistencia le da un mordisco al sueño que a veces parece imposible: “Quisiera conocer a Chocolatito”, vuelve a repetir, mientras denota interés por preguntar sobre otros libros de boxeo.